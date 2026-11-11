¿De qué murió Regina Torné?: Lo que se sabe del fallecimiento de la actriz mexicana

Regina Torné. La actriz falleció a los 83 años de edad. (Cuartoscuro)

La actriz Regina Torné falleció a sus 83 años. Fue reconocida como una de las figuras más icónicas del medio por sus papeles en películas como “Como agua para chocolate” (1992) y “Retrato de familia” (1995) entre otras.

En el comunicado hecho por el Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz, hacen mención sobre los inicios de la actriz, quien habría iniciado su carrera artística en el jazz como cantante en 1962 para después incursionar en la actuación y debutar en el cine con la película “Despedida de soltera” (1966).

¿De qué murió Regina Torné?

Al momento no se conocen detalles de su muerte.

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