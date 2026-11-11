¿Ya inició El Buen Fin? Fechas oficiales de la feria de ofertas (Pexels)

Este año ya se está acabando, por lo que las promociones para las compras de esta temporada están llegando. Una de ellas es el Buen Bien, el cual es una iniciativa en la que los comercios y marcas ponen en descuentos distintos productos o realizan distintas ofertas para incentivar el consumo.

Durante este Buen Fin 2026 se espera una derrama económica sin precedentes, así como una participación histórica de los comercios en México. Además, se prevé que la capital del país acaparé aproximadamente el 36% del consumo nacional, de acuerdo a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).

¿Cuáles son las fechas oficiales del Buen Fin 2026?

De acuerdo al calendario oficial El Buen Fin, esta edición se llevará a cabo del viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre del 2026; en comparación con los años pasados, que se realizaba de jueves a lunes.

El Buen Fin se realizó por primera vez entre el 18 y 21 de noviembre de 2011 y tuvo descuentos de hasta el 70%, así como las famosas promociones de meses sin intereses. Fue una estrategia empresarial para promover el consumo.

Este año, los consumidores también podrán disfrutar de otras oportunidades para aprovechar las ofertas, ya que dos semanas después del Buen Fin 2026 se realizará el Black Friday en México.

¿Cuándo es el Black Friday en México?

El Black Friday nació en Estados Unidos, pero en los últimos años se ha popularizado en México, especialmente en las compras en línea de productos electrónicos. Como las veces anteriores, realiza un día después de Acción de Gracias, por lo que este año el Black Friday será el viernes 27 de noviembre de 2026.

A su vez, en el Black Friday se suelen extender las ofertas hasta el Cyber Monday, es decir, las ofertas podrían durar del viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

Por lo que los consumidores tendrán distintas oportunidades para aprovechar las ofertas de fin de año, ya sea con el Buen Fin 2026, el Black Friday o el Cyber Monday.