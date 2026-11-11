Día del Churro en El Moro: esta es la promoción especial por el 11:11 de hoy (Pexels)

Cada 11 de noviembre se celebra el Día Internacional del Churro, un postre de origen español que se adoptó en la gastronomía mexicana hasta convertirse en un elemento importante de la cultura en el país.

¿Por qué se celebra el 11 de noviembre?

La elección de esta fecha se debe a la peculiar repetición de números en el calendario, ya que el día 11 del mes 11 (noviembre) evoca visualmente las formas cilíndricas, alargadas y rectas que caracterizan a los churros recién dorados en aceite.

¿En qué consiste la promoción de Churrería El Moro por el Día del Churro?

Fundada en 1935 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Churrería El Moro se une a la celebración tras nueve décadas de actividad continua.

Para festejar con su público, la institución lanzó una promoción especial válida en todas las sucursales del país.

La oferta consiste en la compra de un paquete de 11 churros con un churro adicional de regalo “de pilón” por un costo total de 111 pesos.

La promoción es válida únicamente durante esta fecha y no es acumulable con otros descuentos o paquetes dentro de la churrería.

Además del paquete conmemorativo, los visitantes podrán complementar su consumo con las bebidas calientes tradicionales de la casa, así como con los populares dips de cajeta, leche condensada o chocolate.