Martimiércoles Chedraui HOY 11 de noviembre: ofertas en frutas y verduras desde 13.50 pesos

El Martimiércoles de Chedraui mantiene vigentes este 11 de noviembre sus descuentos en frutas y verduras, con precios especiales en productos de temporada como plátano, limón, aguacate, zanahoria y manzana.
Las promociones aplican únicamente este martes y miércoles, aunque pueden variar ligeramente según la sucursal.
Estas son las principales ofertas del Martimiércoles Chedraui
Entre las promociones nacionales destacan:
- Plátano Chiapas: $13.50 por kilo
- Zanahoria: $14.90 por kilo
- Limón sin semilla: $15.50 por kilo
- Aguacate Hass enmallado: $17.50 la pieza
- Col blanca: $19.50 por kilo
- Toronja: $19.50 por kilo
- Chayote sin espinas: $22.50 por kilo
- Apio: $24.90 por kilo
- Aguacate Hass: $29.50 por kilo
- Cebolla blanca: $29.50 por kilo
- Manzana Golden chica en bolsa: $29.50 por kilo
- Plátano macho: $32.50 por kilo
- Zarzamora: $42.90 el domo
- Flor de jamaica (250 g): $44.50 la bolsa
- Durazno rojo: $79.00 por kilo
- Chile habanero: $99.00 por kilo.
¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas?
Las promociones del Martimiércoles Chedraui estarán disponibles hasta el miércoles 11 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, sujetas a disponibilidad de inventario y a posibles variaciones por región.
Recomendaciones para aprovechar los descuentos
Si planeas hacer el supermercado, lo más recomendable es acudir temprano, ya que los productos con mayor demanda suelen agotarse durante el día.
También conviene verificar los precios en la sucursal más cercana, pues algunas promociones pueden cambiar según la zona del país.