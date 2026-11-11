Martimiércoles Chedraui HOY 11 de noviembre: ofertas en frutas y verduras desde 13.50 pesos

Martimiércoles Estas son las ofertas que habrá este 11 de noviembre en Chedraui (Especial y Pexels)

El Martimiércoles de Chedraui mantiene vigentes este 11 de noviembre sus descuentos en frutas y verduras, con precios especiales en productos de temporada como plátano, limón, aguacate, zanahoria y manzana.

Las promociones aplican únicamente este martes y miércoles, aunque pueden variar ligeramente según la sucursal.

Estas son las principales ofertas del Martimiércoles Chedraui

Entre las promociones nacionales destacan:

Plátano Chiapas: $13.50 por kilo

Zanahoria: $14.90 por kilo

Limón sin semilla: $15.50 por kilo

Aguacate Hass enmallado: $17.50 la pieza

Col blanca: $19.50 por kilo

Toronja: $19.50 por kilo

Chayote sin espinas: $22.50 por kilo

Apio: $24.90 por kilo

Aguacate Hass: $29.50 por kilo

Cebolla blanca: $29.50 por kilo

Manzana Golden chica en bolsa: $29.50 por kilo

Plátano macho: $32.50 por kilo

Zarzamora: $42.90 el domo

Flor de jamaica (250 g): $44.50 la bolsa

Durazno rojo: $79.00 por kilo

Chile habanero: $99.00 por kilo.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas?

Las promociones del Martimiércoles Chedraui estarán disponibles hasta el miércoles 11 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, sujetas a disponibilidad de inventario y a posibles variaciones por región.

Recomendaciones para aprovechar los descuentos

Si planeas hacer el supermercado, lo más recomendable es acudir temprano, ya que los productos con mayor demanda suelen agotarse durante el día.

También conviene verificar los precios en la sucursal más cercana, pues algunas promociones pueden cambiar según la zona del país.