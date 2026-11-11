Coachella 2027: este es el line-up oficial completo del festival

Madonna Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee encabezarán el festival (X: @Madonna)

El line-up del próximo Coachella ya es oficial. A través de sus redes sociales, el festival dio a conocer a los artistas que formarán parte de su edición 2027, en la que reunirá a figuras de distintas partes del mundo, desde Inglaterra hasta Puerto Rico.

Entre los nombres que destacan para este encuentro musical se encuentran Dua Lipa, Madonna, Daddy Yankee, Bad Gyal y Tame Impala, además de otros artistas que llegarán al desierto de California.

¿Quiénes son los headliners de Coachella 2027?

Tras darse a conocer la lista oficial de artistas, también se confirmaron los nombres que encabezarán cada una de las jornadas del festival, que se desarrollará durante dos fines de semana de abril.

Dua Lipa será la figura principal de los viernes, Tame Impala encabezará los sábados y SZA estará al frente de las presentaciones dominicales.

A ellos se suma el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien tendrá una participación especial en el desierto y se incorpora como una cuarta cabeza del cartel.

¿Qué otros artistas estarán en Coachella 2027?

El festival reunirá propuestas de distintos géneros musicales, con una cartelera que abarcará desde el rock y la música urbana latina hasta el pop, la electrónica, el punk y el K-pop.

Entre los artistas que también formarán parte de esta edición se encuentran Madonna, Zara Larsson, Kehlani, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, la cantante española Bad Gyal, The Neighbourhood y Becky G.

Coachella reveals 2027 lineup. https://t.co/OYHy3rgC4M — chart data (@chartdata) November 11, 2026

De esta manera, Coachella contará con una amplia representación de artistas españoles y latinoamericanos, quienes llevarán sus propuestas musicales a los escenarios del festival.

¿Cuándo es Coachella 2027?

Coachella 2027 se llevará a cabo durante dos fines de semana del mes de abril. El primero tendrá lugar del 9 al 11 de abril, mientras que el segundo se realizará del 16 al 18 de abril.

En ambas fechas se repetirá la participación de los artistas principales: Dua Lipa se presentará los viernes, Tame Impala los sábados y SZA los domingos. Por su parte, Daddy Yankee ofrecerá dos presentaciones especiales, una durante cada fin de semana.

¿Dónde se llevará a cabo Coachella 2027?

El festival tendrá como sede el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, dentro del Valle de Coachella, en Estados Unidos.

Se trata de un recinto al aire libre que cada año recibe a miles de asistentes y cuenta con siete escenarios diferentes, donde se distribuyen las presentaciones de los artistas que conforman el cartel.

¿Ya salieron a la venta los boletos para Coachella 2027?

Los boletos para Coachella 2027 estarán disponibles a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, fecha en la que comenzará la venta de entradas para quienes deseen asistir a alguno de los dos fines de semana del festival.