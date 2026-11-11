Mercado Libre Buen Fin 2026: descuentos de hasta 65%, entregas el mismo día y promociones de Mercado Pago

¿Qué promociones tendrá Mercado Libre en El Buen Fin 2026? Foto: Mercado Libre

El Buen Fin 2026 se prepara con una nueva apuesta por el comercio electrónico. Mercado Libre anunció descuentos de hasta 65%, millones de ofertas, miles de cupones y entregas el mismo día en 37 ciudades de México, como parte de su estrategia para atender a los consumidores durante la temporada de descuentos.

Del 13 al 17 de noviembre, la plataforma ofrecerá promociones en más de 20 categorías, entre ellas tecnología, belleza, moda, ropa, calzado y hogar. La campaña también estará acompañada de beneficios de financiamiento, bonificaciones y alternativas de pago a través de Mercado Pago.

La edición de este año llega en un contexto de crecimiento de las compras digitales en México. Según el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el país alcanzó 77.2 millones de compradores digitales durante 2025, una cifra que refleja la expansión del comercio electrónico y la importancia de las temporadas promocionales.

¿Qué descuentos y ofertas tendrá Mercado Libre en El Buen Fin 2026?

Mercado Libre anunció descuentos de hasta 65%, millones de ofertas y miles de cupones para quienes busquen aprovechar El Buen Fin.

Entre las categorías que participarán destacan:

Tecnología y electrónica.

Belleza y cuidado personal.

Moda, ropa y calzado.

Productos para el hogar.

La plataforma también ofrecerá compras protegidas, devoluciones fáciles y gratuitas, envíos gratis en productos participantes y beneficios adicionales para los usuarios de Meli+.

Una de las tendencias que la compañía identificó es la planeación anticipada. De acuerdo con sus datos, más de dos millones de usuarios preparan sus carritos entre cuatro y siete días antes de las grandes temporadas comerciales, principalmente con artículos de hogar, tecnología y belleza.

¿Qué promociones tendrá Mercado Libre en El Buen Fin 2026? Foto: Mercado Libre

Mercado Libre ampliará las entregas el mismo día a 37 ciudades

Uno de los principales cambios para El Buen Fin 2026 será la ampliación de las entregas el mismo día, que llegarán a 37 ciudades del país, una cobertura 40% mayor que la registrada en 2025.

Para responder a la demanda, Mercado Libre incorporó su primer centro de distribución en México equipado con robots autónomos, ubicado en Hidalgo.

La instalación cuenta actualmente con 240 robots y contempla alcanzar mil unidades cuando opere a su máxima capacidad. En conjunto con las otras dos naves de la compañía en Hidalgo, moviliza más de 6.8 millones de paquetes al mes.

La empresa prevé que el volumen de despacho de estas instalaciones supere los 15 millones de paquetes mensuales durante 2027.

A esta infraestructura se suma una red de más de 140 instalaciones logísticas y de última milla, con una superficie superior a los dos millones de metros cuadrados.

La estrategia busca reducir tiempos de preparación y acercar los productos a más compradores, especialmente durante los días de mayor actividad comercial.

Mercado Pago ofrecerá meses sin intereses y descuentos durante El Buen Fin

Las promociones también incluirán beneficios para quienes paguen con Mercado Pago.

Los usuarios de su Tarjeta de Crédito podrán acceder a:

Hasta 24 meses sin intereses en Mercado Libre.

15% de descuento en compras, sujeto a términos y condiciones.

15% de bonificación en compras con tarjeta física y en más de 100 comercios digitales participantes mediante Checkout de Mercado Pago, previa activación desde la aplicación.

La plataforma también adelantará incrementos habituales en las líneas de crédito de cientos de miles de usuarios y ofrecerá promociones con Mercado Crédito durante la temporada.

Entre los beneficios anunciados destaca un 40% de descuento en la primera compra con esta solución, sujeto a las condiciones correspondientes.

¿Qué promociones tendrá Mercado Pago para negocios y emprendedores?

El Buen Fin también contempla beneficios para pequeños negocios y vendedores que utilizan las herramientas de Mercado Pago.

La compañía ofrecerá tasas preferenciales para habilitar meses sin intereses mediante Checkout y Link de Pago, además de una tasa de 0% en los primeros cobros realizados con Link de Pago.

También habrá cupones de descuento para compradores que paguen con Checkout de Mercado Pago y bancos participantes.

Por otra parte, quienes adquieran una terminal Point podrán obtener el reembolso del costo del dispositivo al cumplir con los requisitos de ventas establecidos en los términos y condiciones de la aplicación.

Con estas iniciativas, Mercado Libre y Mercado Pago buscan aprovechar El Buen Fin 2026 para impulsar las compras digitales, facilitar los pagos y ampliar su cobertura logística en México.