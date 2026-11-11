Estos son los descuentos de Dreame que debes aprovechar para tener una casa cada vez más tecnológica y eficiente

La temporada de descuentos de noviembre traerá opciones para quienes buscan renovar los electrodomésticos de casa, actualizar sus herramientas de cuidado personal o incorporar tecnología a sus actividades cotidianas. Dreame anunció promociones de hasta 50% en productos seleccionados durante el Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday 2026.

La compañía especializada en tecnología para el hogar preparó una selección de ofertas que incluye aspiradoras robot, equipos inalámbricos, purificadores de aire, secadoras, estilizadores de cabello, cámaras de seguridad y productos para mascotas.

Las promociones comenzarán en periodos seleccionados a partir del 9 de noviembre y tendrán nuevas etapas durante el Black Friday y Cyber Monday. Las fechas y condiciones dependerán de cada canal de venta, por lo que conviene revisar la disponibilidad antes de realizar una compra.

Aspiradoras robot Dreame con descuentos de hasta 45%

Uno de los segmentos con mayor variedad de promociones será el de limpieza automatizada. La marca contempla diferentes modelos de aspiradoras robot con tecnología de navegación inteligente y funciones para aspirar y trapear, pensados para reducir el tiempo que se dedica a las tareas domésticas.

Entre las ofertas destaca la E30 Ultra, con 45% de descuento, mientras que la D30 Ultra CE, D20 Plus, L40s Ultra CE y GoVac 200 Kit tendrán una rebaja de 35%.

También habrá descuentos para algunos de los equipos más avanzados de la marca: la X50 Ultra y la L40s Ultra tendrán 30%, mientras que la X60 Max Ultra Complete contará con 20%.

Estos son algunos de los modelos contemplados:

E30 Ultra: 45% de descuento.

45% de descuento. D30 Ultra CE: 35% de descuento.

35% de descuento. D20 Plus: 35% de descuento.

35% de descuento. L40s Ultra CE: 35% de descuento.

35% de descuento. GoVac 200 Kit: 35% de descuento.

35% de descuento. X50 Ultra: 30% de descuento.

30% de descuento. L40s Ultra: 30% de descuento.

30% de descuento. X60 Max Ultra Complete: 20% de descuento.

Aspiradoras inalámbricas y equipos para lavar pisos

Para quienes prefieren tener mayor control sobre la limpieza de diferentes habitaciones, Dreame también incluirá aspiradoras inalámbricas y dispositivos que permiten aspirar y lavar superficies.

La Z20 Station y la Z30 tendrán 40% de descuento, mientras que la R10 Pro contará con una rebaja de hasta 30%.

En la categoría de limpieza en seco y húmedo también habrá opciones interesantes. Los modelos H12 Pro y H15 encabezan esta selección con hasta 50% de descuento, seguidos de la H12 Dual, con 40%.

La lista de promociones incluye:

Z20 Station: 40% de descuento.

40% de descuento. Z30: 40% de descuento.

40% de descuento. H12 Dual: hasta 40% de descuento.

hasta 40% de descuento. H12 Pro FlexReach: 35% de descuento.

35% de descuento. R10 Pro: hasta 30% de descuento.

hasta 30% de descuento. Vela Pro (H50GT): 30% de descuento.

30% de descuento. Aero Pro: 25% de descuento.

25% de descuento. H12 Pro/H15: hasta 50% de descuento.

Purificadores de aire Dreame también estarán en oferta

La renovación del hogar no se limitará a los equipos de limpieza. La compañía también contempla descuentos en dispositivos de purificación y ventilación.

El purificador PM20 tendrá 50% de descuento, mientras que el AP10 contará con una rebaja de 40% y el FP10 de 30%.

El primero incorpora un sistema de filtración de cuatro capas, detección inteligente y función de calentamiento. Por su parte, el AP10 está diseñado para hogares con mascotas, ya que ayuda a capturar pelo, partículas y olores.

El ventilador inteligente MF10 también formará parte de la temporada, con 20% de descuento.

Secadoras y herramientas de belleza con hasta 60% de descuento

La tecnología para el cuidado personal tendrá algunas de las promociones más llamativas de Dreame durante noviembre.

La AirStyle Pro tendrá 60% de descuento, de acuerdo con el anuncio de la compañía, mientras que la AirStyle Pro Hi contará con una rebaja de 50%. Ambas forman parte de la línea de herramientas para estilizar el cabello mediante tecnología de flujo de aire.

Otras opciones contempladas son:

AirStyle Pro: 60% de descuento.

60% de descuento. AirStyle Pro Hi: 50% de descuento.

50% de descuento. Aero Straight Pro: hasta 30% de descuento.

hasta 30% de descuento. Chrona Beauty Mask: 30% de descuento.

30% de descuento. Pocket Aura: 30% de descuento.

30% de descuento. Air Auto: 30% de descuento.

30% de descuento. Pocket: 20% de descuento.

20% de descuento. Cepillo dental F01: 20% de descuento.

La selección incluye desde dispositivos para secar y alisar el cabello hasta una máscara facial LED y un cepillo dental eléctrico.

Productos para mascotas y cerraduras inteligentes también tendrán descuentos

Las promociones de Dreame también contemplan artículos para quienes buscan incorporar tecnología al cuidado de sus mascotas y a la seguridad de su vivienda.

Los dispositivos PW10 y PY10 tendrán 50% de descuento, mientras que las cerraduras inteligentes de la línea Safio ofrecerán algunas de las rebajas más altas de esta categoría.

La Safio Lock Turbo Lite tendrá 56% de descuento, seguida de la Safio Lock Turbo A10, con 50%.

En cuanto a videovigilancia, la cámara NAVO Care 1 InCam tendrá 50% de descuento y la NAVO Care SE 1 InCam contará con 45%.

¿Dónde comprar los productos Dreame durante el Buen Fin y Black Friday 2026?

Las promociones estarán disponibles mediante los canales oficiales de venta de la marca en México. Entre los establecimientos participantes se encuentran Liverpool, El Palacio de Hierro y Amazon.

Además de los descuentos, habrá alternativas de meses sin intereses, aunque estas dependerán de las condiciones de cada tienda y del medio de pago.

Es importante considerar que no todas las ofertas estarán disponibles durante el mismo periodo. Algunas comenzarán a partir del 9 de noviembre, mientras que otras corresponderán a las etapas de Black Friday y Cyber Monday.

Para consultar los modelos participantes, las condiciones y las promociones vigentes, se puede visitar el sitio oficial de Dreame México.

Así, la temporada de ofertas de noviembre no solo será una oportunidad para buscar dispositivos de limpieza, sino también para encontrar herramientas de belleza, purificadores y tecnología para diferentes necesidades del hogar.