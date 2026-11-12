¿Sam’s Club participa en el Buen Fin? Principales descuentos y promociones (Pexels)

El Buen Fin 2026 ha llegado a México y los comercios están ofreciendo distintos descuentos a sus productos, además de ofrecer una variedad de promociones para que las personas realicen sus compras de fin de año.

Durante este Buen Fin se llevará a cabo desde el viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre de 2026. Se espera una derrama económica sin precedentes, así como una participación histórica de los comercios en México.

¿Sam’s Club participa en el Buen Fin 2026?

De acuerdo al buscador que ha habilitado la página oficial del Buen Fin, Sam’s Club no se registró para formar parte de este programa. Sin embargo, la propia empresa tiene una temporada de ofertas llamada El Fin Irresistible, la cual inició desde el 4 de noviembre.

Aunque oficialmente Sam’s Club no forme parte del Buen Fin 2026, sí estará ofreciendo distintas promociones; la única diferencia es que estas compras no contarán para el Sorteo El Buen Fin.

¿Cuáles son las ofertas y promociones que tendrá Sam’s Club por El Buen Fin 2026?

Las ofertas que ha preparado Sam’s Club para esta temporada de compras iniciaron desde el 4 de noviembre, aunque en consonancia con el Buen Fin 2026, la empresa realizará una venta nocturna que empezará en la madrugada del viernes 13 de noviembre, tanto en línea como en sus sucursales.

El Fin Irresistible de Sam’s Club tendrá las siguientes ofertas:

Productos

Hasta 65% de descuento en pantallas y cómputo.

de descuento en pantallas y cómputo. Hasta 40% de descuento en telefonía y línea blanca.

de descuento en telefonía y línea blanca. Hasta 35% de descuento en electrodomésticos.

de descuento en electrodomésticos. Hasta 30% de descuento en consolas.

Modos de pago con tarjetas bancarias

Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas BBVA .

. Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas Banamex .

. Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas Santander .

. Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas Banorte .

. Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas American Express .

. Hasta 24 meses sin intereses con Sam’s Club INVEX.

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