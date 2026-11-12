¿Ya abrió Plaza Aragón? Mensaje oficial del centro comercial en Ecatepec Multiplaza Aragón confirmó el estado actual del centro comercial en Ecatepec (Pexels/Macroplaza Aragón)

Autoridades de Ecatepec suspendieron las actividades de Plaza Aragón por incumplimientos de pagos el pasado martes 11 de noviembre, previo a las actividades de El Buen Fin.

En redes sociales se compartió el estatus actual del centro comercial en Ecatepec.

Plaza Aragón: ¿ya abrió el centro comercial en Ecatepec?

Mediante sus canales oficiales, Multiplaza Aragón confirmó que ya se encuentran operando en su horario normal, previo al inicio de El Buen Fin 2026, el cual se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

El centro comercial se encuentra abierto de lunes a domingo de 7:00 a 23:00 horas, aunque los horarios específicos varían por establecimientos.

La plaza cuenta con distintos tiendas de autoservicio, departamentales, servicios bancarios, ropa y de comida como: Cinépolis, Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrerá, Coppel, Suburbia, Adidas, Puma, Vans, BBVA, Banorte, KFC, McDonald’s, Starbucks, entre otros más.

¿Por qué clausuraron Plaza Aragón?

Durante la tarde del martes 11 de noviembre, personal de protección civil, cuerpo de bomberos y áreas de gobierno de Ecatepec, desalojaron a las personas que se encontraban dentro por el incumplimiento de pago y la conexión formal a la nueva red de drenaje, que ya se había solicitado con anterioridad.

En primera instancia, también se hablaba del presunto deterioro en las instalaciones de la plaza.

Lo que llevó a colocar sellos de suspensión de actividades en las entradas de la plaza, con clientes y empleados al interior de esta.

¿Dónde se encuentra y como llegar a Plaza Aragón?

El centro comercial se encuentra en el municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la Avenida Carlos Hank González. Puedes tomar vías como Circuito Interior o Avenida Oceanía con dirección a Ecatepec.

También está la estación de Plaza Aragón de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, se encuentra entre las estaciones Olimpia y Ciudad Azteca, terminal de la línea.