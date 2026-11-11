Liverpool se suma a Muse de Meta en México: así cambiará la búsqueda de productos con inteligencia artificial

La inteligencia artificial comienza a ganar terreno en el comercio electrónico y las grandes compañías buscan nuevas formas de aprovecharla para acercarse a sus consumidores. En este escenario, Liverpool se suma a Muse de Meta, una nueva herramienta tecnológica que llega a México con la intención de facilitar distintas actividades de la vida cotidiana, entre ellas, la búsqueda y recomendación de productos.

La incorporación de la cadena departamental al ecosistema de Muse, el nuevo agente personal de inteligencia artificial de Meta, representa un paso más en la evolución de sus canales digitales y su estrategia de comercio unificado.

México se convierte en el primer país de América Latina en recibir esta propuesta tecnológica, que permitirá a los usuarios interactuar con un asistente de inteligencia artificial para resolver diferentes necesidades. La participación de Liverpool abre la puerta a nuevas posibilidades para descubrir artículos y encontrar opciones de compra de una manera más intuitiva.

¿Qué es Muse de Meta y cómo funcionará con Liverpool?

Muse es un nuevo agente personal de inteligencia artificial de Meta diseñado para acompañar a los usuarios en distintas actividades de su día a día. Su propuesta consiste en ofrecer una experiencia de interacción que permita resolver necesidades mediante recomendaciones y herramientas digitales.

En el caso de Liverpool, su participación como una de las marcas conectoras permitirá explorar nuevas alternativas para que los consumidores encuentren productos de acuerdo con sus intereses y necesidades.

Esto significa que la búsqueda de artículos podría evolucionar más allá de los métodos tradicionales de navegación en tiendas digitales. La integración busca acercar el catálogo de la departamental a los usuarios mediante recomendaciones y una interacción más sencilla.

La apuesta también apunta a que los consumidores tengan una experiencia digital más conectada, en la que la tecnología ayude a reducir pasos durante el descubrimiento de productos.

Aunque esta colaboración forma parte de una nueva etapa para el comercio digital, la compañía plantea la integración como una oportunidad para seguir desarrollando experiencias personalizadas y no únicamente como una nueva herramienta de venta.

Liverpool apuesta por la inteligencia artificial para transformar las compras

La participación en Muse se relaciona con la estrategia de innovación de Liverpool, que busca integrar sus diferentes canales y facilitar la interacción con sus clientes.

La compañía considera que la tecnología debe tener un propósito práctico: mejorar la experiencia de compra, hacer más sencillo el acceso a sus productos y ofrecer alternativas que respondan mejor a los intereses de cada consumidor.

Pablo Llano, director de Marketing Digital de Liverpool, explicó que la incorporación a este ecosistema representa una oportunidad para acercar su oferta a los consumidores mediante nuevas herramientas.

El directivo destacó que la innovación tiene sentido cuando contribuye a mejorar la relación con los clientes. Por ello, la colaboración con Meta forma parte de los esfuerzos de la empresa para avanzar hacia un modelo de comercio unificado, donde las experiencias digitales y los distintos puntos de contacto estén cada vez más conectados.

Esta transformación también responde a los cambios en los hábitos de consumo. Los usuarios buscan procesos más ágiles, recomendaciones relevantes y opciones que les permitan encontrar lo que necesitan sin recorrer interminables catálogos.

México, el primer mercado de Muse en América Latina

La llegada de Muse a México marca un movimiento relevante para la expansión de las herramientas de inteligencia artificial de Meta en la región.

El país será el primer mercado latinoamericano en recibir este agente personal, lo que abre un nuevo espacio de colaboración entre las plataformas tecnológicas y las compañías que buscan fortalecer su presencia digital.

Para Liverpool, formar parte de este lanzamiento significa explorar nuevas maneras de conectar con sus consumidores y ampliar las posibilidades de descubrimiento de productos.

Sin embargo, la incorporación de inteligencia artificial al comercio electrónico todavía plantea nuevos retos para las empresas, particularmente en materia de personalización, facilidad de uso y construcción de experiencias que realmente respondan a las necesidades de las personas.

Casi 180 años de historia y una nueva etapa digital para Liverpool

La incorporación a Muse también se suma a la evolución de una compañía que cuenta con casi 180 años de historia en el mercado mexicano.

A lo largo de su trayectoria, Liverpool ha desarrollado distintos canales y servicios para mantenerse cerca de sus consumidores. Ahora, la inteligencia artificial se incorpora a esa transformación como una alternativa para explorar nuevas formas de interacción.

La intención es que los clientes puedan encontrar productos y recibir recomendaciones mediante experiencias digitales cada vez más integradas con sus actividades cotidianas.

Con esta colaboración, Liverpool busca avanzar en su estrategia de innovación y comercio unificado, mientras que la llegada de Muse coloca a México en el mapa de los nuevos desarrollos de inteligencia artificial aplicados al consumo.

La evolución de las compras digitales ya no depende solamente de tener más productos disponibles, sino también de hacer más sencillo encontrar exactamente lo que se busca.