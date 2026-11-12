Acusan de acoso a Iván de la Rioja, exintegrante de “Daniel, Me Estás Matando”; Daniel Zepeda fija postura

Iván de la Rioja, exintegrante de "Daniel, Me Estás Matando", enfrenta acusaciones sobre acoso sexual. Su antiguo compañero, Daniel Zepeda, aseguró que desconocía los testimonios hasta hace poco tiempo. (Cuartoscuro)

El músico y exintegrante de la banda “Daniel, Me Estás Matando”, Iván de la Rioja, enfrenta acusaciones sobre acoso y conductas inapropiadas con sus fans. Estos señalamientos comenzaron a difundirse en una cuenta de Instagram el miércoles 11 de noviembre.

A su vez, Daniel Zepeda, la otra mitad del dúo de la agrupación, ha brindado declaraciones respecto a las acusaciones de su excompañero, aprovechando para aclarar que no sabía nada sobre las conductas del músico, a su vez descartando que los señalamientos de acoso fueran la razón por la que terminó el proyecto.

¿De qué acusan a Iván de la Rioja, exintegrante de Daniel, Me Estás Matando?

Las acusaciones contra Iván de la Rioja comenzaron a circular mediante una cuenta de Instagram llamada @ivandelarioja.testimonioss, desde donde distintas mujeres compartieron experiencias sobre conductas de acoso sexual con el músico.

Entre los relatos se encuentran solicitudes insistentes de fotografías íntimas, conversaciones sexuales que las denunciantes calificaron como incómodas y el envío de material explícito sin consentimiento.

Entre las mujeres que brindaron su testimonio para la página, comentan que las interacciones con de la Rioja comenzaron cuando eran menores de edad. Incluso, dentro de los comentarios, existen más relatos relacionados a experiencias similares con el músico.

¿Qué dijo Daniel Zepeda sobre las acusaciones contra Iván de la Rioja?

Después de que comenzaron a circular los testimonios, Daniel Zepeda, también conocido artísticamente como Luciano Daniel, publicó un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de Daniel, Me Estás Matando, donde abordó las acusaciones contra su antiguo compañero.

El cantante explicó que la relación personal y profesional que mantuvo con de la Rioja terminó meses atrás, debido a problemas internos que hicieron imposible continuar con su colaboración musical. En su mensaje, Zepeda señaló que ambos músicos atravesaron situaciones que calificó como insostenibles, aunque aseguró que no tenía conocimiento de los casos de acoso.

“Han estado circulando casos de Iván en redes. Quiero aclarar que mi relación profesional y personal con Iván terminó hace tiempo por dinámicas que fueron insostenibles, pero que a su vez, yo no tenía conocimiento de estos casos hasta hace muy poco tiempo, esa fue la razón por la que fue tan tajante e inesperado el rompimiento de este proyecto musical. Estoy genuinamente agradecido por el apoyo todos estos años y por haber formado parte de este vínculo tan real con la música romántica, no los merezco”.

¿Cuándo se separó Daniel, Me Estás Matando y qué pasó con sus integrantes?

La separación de Daniel, Me Estás Matando fue anunciada durante los primeros meses de 2026, después de varios años de colaboración artística entre Daniel Zepeda e Iván de la Rioja.

Durante su trayectoria, Daniel, Me Estás Matando consiguió presentarse en distintos escenarios nacionales e internacionales, además de consolidar una comunidad de seguidores dentro de la música alternativa mexicana.

Sin embargo, durante 2026 ambos integrantes decidieron continuar sus carreras por separado; Daniel Zepeda comenzó a desarrollar su proyecto musical individual bajo el nombre de Luciano Daniel, mientras que Iván de la Rioja emprendió una nueva etapa como solista y colaboró con otros artistas.