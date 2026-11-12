¿Quién es el Tío Cardef y por qué el INAH lo vetó del Museo de Antropología?: esto es lo que pasó

¿El INA vetó al Tío Cardef? Foto: La Crónica

Quizá muchos de ustedes han visto los videos del creador de contenido Daniel Alcántara, más conocido como el Tío Cardef, quien se dedica a divulgar información sobre temas de matemáticas e historia de México.

El influencer compartió a través de sus redes sociales un testimonio donde aseguró que personal de seguridad le impidió ingresar al recinto y le informó que existía un supuesto veto atribuido a autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Quién es El Tío Cardef?

El Tío Cardef es el nombre con el que se conoce en redes sociales a Daniel Alcántara, creador de contenido mexicano que ha ganado popularidad por explicar temas relacionados con la historia de México (específicamente sobre la cultura tolteca y otras culturas prehispánicas) y las matemáticas.

El contenido del Tío Cardef combina divulgación, humor, comentarios críticos y un lenguaje coloquial que lo distingue de otros perfiles educativos. A través de plataformas digitales, busca acercar conocimientos históricos y científicos a públicos que no necesariamente consumen contenidos académicos tradicionales.

Su estilo es directo y está acompañado de expresiones satíricas y palabras altisonantes, un sello personal que, sin duda, lo distingue de otros creadores y le ha permitido conectar con una amplia audiencia.

No obstante, también es conocido por expresar su postura con respecto a la palabra “indios” que, según el creador, ha perpetrado y avalado dicho instituto y que denota una visión discriminatoria de las culturas prehispánicas y una deshumanización de sus habitantes.

¿Por qué habrían vetado a El Tío Cardef del Museo Nacional de Antropología?

De acuerdo con lo que comentó el creador de contenido en sus redes, fueron cuatro elementos de seguridad los que le impidieron entrar al Museo Nacional de Antropología y le comunicaron que existía una instrucción relacionada con un supuesto veto del INAH derivado de los videos en el que hace alusión al recinto y su visión eurocentrista de divulgar la historia de México.

“Yo pedí un documento oficial donde se justificara mi veto del museo. Me dijeron que era un veto de palabra de parte del INAH, o sea, desde arriba”, señaló en su video Cardef.

A pesar del hecho, la institución ha negado rotundamente la veracidad de esta medida, además de quién la habría ordenado o cuáles serían sus fundamentos.

También afirmó que la institución cuestionó el estilo de sus videos debido a su estilo peculiar y coloquial de expresarse en los mismos, por lo que reclamó que se trata de una postura clasista por parte del museo.

El propio Cardef reaccionó a lo ocurrido con críticas hacia quienes le impidieron el acceso y defendió la continuidad de su labor de divulgación cultural así como el derecho a acceder a los recintos culturales:

“No me voy a poner a exigir mi derecho a la cultura porque ese derecho a la cultura lo tengo en las calles, lo tengo en mi familia, lo tengo en mis amigos”, expresó.

¿Qué dijo el INAH sobre el veto?

El instituto ya publicó un comunicado oficial en el que rechaza rotundamente el impedimento al acceso del creador de contenido y asegura que “en ningún momento se le ha negado o prohibido el acceso al Museo Nacional de Antropología”.

Asimismo, el museo aclaró que la negativa únicamente corresponde a “la realización de recorridos guiados, actividad que requiere certificación oficial, así como a las grabaciones con fines de divulgación o comerciales, sujetas a las autorizaciones correspondientes”.

En contraste, el creador de contenido señaló que continuará con su proyecto de recorridos históricos en otros recintos como la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y la Basílica de Guadalupe. Finalmente, Cardef señaló que su postura se trata de una resistencia cultural ante el clasismo institucional.