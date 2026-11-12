Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Villa 360 hoy 12 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche, los atletas se enfrentarán en la Zona de Peligro y quien pierda será el primer confirmado para el Duelo de Eliminación del próximo domingo. Además, la revancha que han esperado los Azules por La Villa 360 tendrá lugar esta noche, por lo que hoy se conocerá si los celestes pasan un día más en la Barraca Metálica.

Aquí te contamos quién gana La Villa 360 de este jueves 12 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México?

Conforme a cómo se desarrolló la competencia de ayer, los Azules se perfilan para ser los ganadores de La Villa 360, mientras que un integrante Rojo podría ser el perdedor en la Zona de Peligro y tener su lugar asegurado en el Duelo de Eliminación.

Sin embargo, todo depende de que el espíritu competitivo de los celestes continúe para que consigan su revancha ante los Rojos. De acuerdo a la máxima autoridad de México, el equipo Azul ha pasado 17 días en la Barraca Metálica, por lo que están ansiosos de recuperar las comodidades de La Villa 360.

Por otro lado, el equipo escarlata no ha logrado resolver sus conflictos entre compañeros, ya que Eliud hizo una broma que hirió a Paulette y se les hizo de mal gusto a algunos internautas, ya que bromeó diciendo que desde la lesión de su compañera los Rojos no habían dejado de perder.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 12 de noviembre?

La batalla por La Villa 360, así como la Zona de peligro de este jueves 12 de noviembre, se podrán ver en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO y también se podrá observar en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.