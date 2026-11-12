Bobby Pulido se retira de la música: así lo anunció el congresista tras ganar el Latin Grammy

Bobby Pulido se retira de la música tras ganar su tercer Latin Grammy. El cantante de música tejana confirmó su retiro de los escenarios durante la ceremonia de los Latin Grammy 2026. (Agencia EFE y Cuartoscuro)

El cantante estadounidense de raíces mexicanas Bobby Pulido anunció oficialmente su retiro de la música este jueves 12 de noviembre de 2026, durante la ceremonia de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas, Nevada, donde recibió su tercer galardón por su trabajo en la música tejana.

El intérprete de “Desvelado” fue reconocido en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana por su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo), un proyecto que reunió a diferentes artistas y que marcó el cierre de una trayectoria de más de tres décadas en la industria musical.

Durante su discurso de aceptación, Pulido expresó su agradecimiento al público y confirmó que dejará los escenarios para concentrarse en sus nuevas responsabilidades políticas, después de haber ganado las elecciones del pasado 3 de noviembre como representante del Partido Demócrata por el Distrito 15 de Texas.

¿Qué dijo Bobby Pulido al anunciar su retiro de la música en los Latin Grammy 2026?

Bobby Pulido aprovechó su discurso de aceptación durante la 27.ª edición de los Latin Grammy para agradecer a su familia, colaboradores y seguidores por el apoyo recibido durante sus más de 30 años de trayectoria artística.

Después de recibir el premio a Mejor Álbum de Música Tejana, el cantante confirmó que su carrera musical llega a su fin y expresó su orgullo por haber representado durante tantos años la cultura y las tradiciones musicales de Texas.

“Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud”, declaró el intérprete durante la ceremonia, en la que también destacó la importancia de las nuevas generaciones para mantener vigente el género tejano y a su vez aprovechó e hizo referencia a su nuevo puesto dentro de la política estadounidense: “Hay que representar y hay que ponerse a trabajar y utilizar la voz para otra cosa”.

Aunque el anuncio se produjo durante la entrega de los Latin Grammy, el cantante ya había anticipado desde 2024 su intención de retirarse de los escenarios y posteriormente organizó la gira de despedida Por la Puerta Grande, que se llevó a cabo entre abril de 2025 y febrero de 2026.

¿Por qué Bobby Pulido deja la música y cómo llegó al Congreso de Estados Unidos?

El anuncio de Bobby Pulido de retirarse de la música está relacionado con su incorporación a la vida política, después de resultar ganador en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre.

El cantante compitió como candidato del Partido Demócrata por el Distrito 15 de Texas, ganándole por una amplia mayoría a la legisladora republicana Monica De La Cruz. Pulido consiguió aproximadamente el 62% de los votos, frente al 38% de su contrincante.

Durante su campaña, Pulido abordó asuntos relacionados con el costo de vida, el acceso a servicios de salud, las oportunidades económicas y la situación de las comunidades fronterizas.