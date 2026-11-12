¿Costco tiene ofertas por El Buen Fin? Promociones para el fin de semana A pesar de no participar en El Buen Fin, Costco cuenta con su propio evento de promociones para sus miembros activos (Pexels)

Del viernes 13 al martes 17 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin en México, que tiene como propósito reactivar e impulsar la economía del país. Con esto, se ha elevado las expectativas del público sobre las ofertas que tendrán las tiendas.

Este fin de semana y hasta el 22 de noviembre, Costco mantendrá hasta 30% de descuento para sus socios activos.

Costo y El Buen Fin

La cadena internacional de hipermercados no participa en El Buen Fin 2026, no obstante, cuenta con su propia semana de promociones y descuentos para las personas socias.

Este evento lleva por nombre Pre-Navideño, el cual inició el pasado lunes 9 de noviembre y terminará el domingo 22 de noviembre, con promociones en su tienda física y en línea. En su horario habitual de:

Lunes a viernes de 10:00 a 20:30 horas.

Sábado de 9:300 a 21:00 horas.

Domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Pre-Navideños: ¿Cuáles son las promociones que tiene Costco para sus socios?

Costco mantiene descuentos de hasta el 30% en su categoría de: pantallas, línea blanca, electrodomésticos de cocina y del hogar, colchones, aparatos eléctricos, computadoras y laptops, sauna y spa. Estos son algunas de sus promociones destacadas:

Laptop ASUS Vivobook S16 de 512 GB de $27,799 pesos a $16,999 pesos , con un descuento de $10,800 pesos.

de 512 GB de $27,799 pesos a , con un descuento de $10,800 pesos. Pantalla QLED 4K de 50 pulgadas de $6,999 pesos a $4,699 pesos , con un descuento de $2,300 pesos.

de $6,999 pesos a , con un descuento de $2,300 pesos. Centro de lavado de gas de 23 kilos de $27,999 pesos a $19,999 pesos , con un descuento de $8,000 pesos.

de $27,999 pesos a , con un descuento de $8,000 pesos. Sistema 3 en 1 con licuadora de Ninja Deluxe de $4,699 pesos a $3,799 pesos , con un descuento de $900 pesos.

de $4,699 pesos a , con un descuento de $900 pesos. Shark FlexFusion Multiestilizador 5 en 1 de $5,799 pesos a $4,399 pesos , con un descuento de $1,400 pesos.

de $5,799 pesos a , con un descuento de $1,400 pesos. Sofá Modular de Aiden & Ivy de $46,999 pesos a $32,999 pesos , con un descuento de $14,000 pesos.

de $46,999 pesos a , con un descuento de $14,000 pesos. Colchón Luuna Queen de $12,799 pesos a $8,999 pesos , con un descuento de $3,800 pesos.

de $12,799 pesos a , con un descuento de $3,800 pesos. Sauna Infrarrojo para 3 personas de $99,999 pesos a $79,999 pesos , con un descuento de $20,000 pesos.

de $99,999 pesos a , con un descuento de $20,000 pesos. Centro Equipo de Entrenamiento Funcional de $39,999 pesos a $34,999 pesos, con un descuento de $5,000 pesos.

Algunas de estas promociones solo se encuentran disponibles en la tienda en línea, por lo que te recomendamos consultar previamente en su página o aplicación oficial.

Precios de las membresías de Costco en 2026

Costco maneja cuatro tipos de membresías: Dorada, Dorada Ejecutiva, Negocio y Negocio Ejecutiva. Cada una te incluye un acceso a las tiendas de todo el mundo, con una membresía complementaria sin costo y membresías adicionales por $300 pesos cada una.

La Dorada y Negocios tiene una precio anual de $600 pesos; mientras que la Dorada Ejecutiva y Negocio Ejecutiva tienen un costo de $1,200 pesos. Todas las membresías incluyen impuestos en su precio final.

Con ella tienes acceso a descuentos exclusivos, marcas premium, servicios integrales y recompensas anuales de 2% en las membresías ejecutivas.