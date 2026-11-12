¿Costco tiene ofertas por El Buen Fin? Promociones para el fin de semana

Del viernes 13 al martes 17 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin en México, que tiene como propósito reactivar e impulsar la economía del país. Con esto, se ha elevado las expectativas del público sobre las ofertas que tendrán las tiendas.
Este fin de semana y hasta el 22 de noviembre, Costco mantendrá hasta 30% de descuento para sus socios activos.
Costo y El Buen Fin
La cadena internacional de hipermercados no participa en El Buen Fin 2026, no obstante, cuenta con su propia semana de promociones y descuentos para las personas socias.
Este evento lleva por nombre Pre-Navideño, el cual inició el pasado lunes 9 de noviembre y terminará el domingo 22 de noviembre, con promociones en su tienda física y en línea. En su horario habitual de:
- Lunes a viernes de 10:00 a 20:30 horas.
- Sábado de 9:300 a 21:00 horas.
- Domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Pre-Navideños: ¿Cuáles son las promociones que tiene Costco para sus socios?
Costco mantiene descuentos de hasta el 30% en su categoría de: pantallas, línea blanca, electrodomésticos de cocina y del hogar, colchones, aparatos eléctricos, computadoras y laptops, sauna y spa. Estos son algunas de sus promociones destacadas:
- Laptop ASUS Vivobook S16 de 512 GB de $27,799 pesos a $16,999 pesos, con un descuento de $10,800 pesos.
- Pantalla QLED 4K de 50 pulgadas de $6,999 pesos a $4,699 pesos, con un descuento de $2,300 pesos.
- Centro de lavado de gas de 23 kilos de $27,999 pesos a $19,999 pesos, con un descuento de $8,000 pesos.
- Sistema 3 en 1 con licuadora de Ninja Deluxe de $4,699 pesos a $3,799 pesos, con un descuento de $900 pesos.
- Shark FlexFusion Multiestilizador 5 en 1 de $5,799 pesos a $4,399 pesos, con un descuento de $1,400 pesos.
- Sofá Modular de Aiden & Ivy de $46,999 pesos a $32,999 pesos, con un descuento de $14,000 pesos.
- Colchón Luuna Queen de $12,799 pesos a $8,999 pesos, con un descuento de $3,800 pesos.
- Sauna Infrarrojo para 3 personas de $99,999 pesos a $79,999 pesos, con un descuento de $20,000 pesos.
- Centro Equipo de Entrenamiento Funcional de $39,999 pesos a $34,999 pesos, con un descuento de $5,000 pesos.
Algunas de estas promociones solo se encuentran disponibles en la tienda en línea, por lo que te recomendamos consultar previamente en su página o aplicación oficial.
Precios de las membresías de Costco en 2026
Costco maneja cuatro tipos de membresías: Dorada, Dorada Ejecutiva, Negocio y Negocio Ejecutiva. Cada una te incluye un acceso a las tiendas de todo el mundo, con una membresía complementaria sin costo y membresías adicionales por $300 pesos cada una.
La Dorada y Negocios tiene una precio anual de $600 pesos; mientras que la Dorada Ejecutiva y Negocio Ejecutiva tienen un costo de $1,200 pesos. Todas las membresías incluyen impuestos en su precio final.
Con ella tienes acceso a descuentos exclusivos, marcas premium, servicios integrales y recompensas anuales de 2% en las membresías ejecutivas.