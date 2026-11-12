Superluna del Castor 2026 Cuándo será, a qué hora verla en México y por qué se verá más grande (Pexels)

Uno de los eventos astronómicos más esperados del año está por llegar, ya que en noviembre estará la Superluna del Castor, la cual podrá ser observada sin necesidad de algún equipo especializado como los telescopios.

Además, la Superluna se verá en todo el territorio mexicano, aunque esta dependerá de las condiciones meteorológicas de cada zona. Este evento se caracteriza porque la Luna se ve más grande y más brillante de lo normal.

¿Cómo y cuándo ver la Superluna del Castor 2026?

La Superluna del Castor 2026 se podrá ver en distintos puntos del país el próximo martes 24 de noviembre y alcanzará su fase desde las 18:00 horas, tiempo del centro de México. A su vez, habrá otras dos oportunidades para ver la Luna llena el 23 y 25 de noviembre.

No obstante, el momento en el que sucederá su punto máximo será durante la madrugada; ahí las personas podrán tomar sus fotos y apreciar este evento astronómico.

Esta Superluna del Castor podrá ser observada sin necesidad de equipo técnico especializado como los telescopios, es decir, las personas verán la Luna a simple vista. Para disfrutar de este evento, se recomienda buscar un lugar despejado en dirección al horizonte oriental, ya que ahí aparecerá la Superluna.

¿Por qué se llama Superluna del Castor?

La Superluna de Castor recibió su nombre en las tribus de Norteamérica que utilizaban las lunas llenas para identificar los cambios de estación y de la naturaleza. Además, era noviembre cuando los castores construían sus refugios y recolectaban su comida para el invierno.

También existe una teoría de que el nombre de Superluna de Castor se debe a que durante esta temporada los cazadores colocaban trampas para los castores, ya que su pile les era útil en el invierno.

¿Por qué se ve más grande la Luna durante estas fechas?

Durante este evento astronómico, la Luna se ve más grande, ya que la Luna llena coincide con un periodo cercano al perigeo, es decir, el punto de su órbita está a menor distancia de la Tierra; es por eso que se ve más grande y brillante.