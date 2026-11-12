El redoblaje de ‘Wildwood: El bosque salvaje’ llega a cines este 12 de noviembre: ¿dónde ver la nueva versión en español?

Redoblaje de Wildwood en México La versión en español alterna de ‘Wildwood’ con actrices y actores de doblaje profesionales se lanzará en cines este 12 de noviembre.

¡Atención, fanáticos y fanáticas de la animación! Tal como anunció Imagem Films MX en su comunicado de lanzamiento de una nueva versión en español de Wildwood: El Bosque Salvaje, el filme stop-motion más reciente de la aclamada compañía LAIKA Studios llega a los cines de México con un redoblaje realizado por actrices y actores profesionales del gremio a partir de este jueves 12 de noviembre.

La drástica medida fue tomada por la distribuidora después de que el doblaje original recibiera una ola de críticas negativas ante el trabajo realizado por star talents en papeles protagonistas de la cinta, situación que unió a la audiencia mexicana en la firma de una petición en línea para exigir la regrabación en español con profesionales en el doblaje.

¿En qué cines estará disponible la nueva versión en español de Wildwood: El Bosque Salvaje?

La estrategia de contratar star talents en el doblaje latino de películas animadas tiene por objetivo atraer mayor público a las salas de cine en Latinoamérica y elevar la taquilla internacional del producto.

No obstante, aunque han existido casos exitosos en los últimos años, Wildwood: El Bosque Salvaje no tuvo la misma suerte, pues la elección de la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la conductora Natalia Téllez generó una fuerte controversia que llevó a la distribuidora del filme en México a lanzar una nueva versión en español ante las críticas masivas en redes sociales y el impacto de la polémica en taquilla.

Ahora, con un nuevo elenco integrado por nombres reconocidos del gremio como Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim sustituyendo el trabajo inicial de los star talents, y con Emilio Treviño manteniendo su papel original, el redoblaje de Wildwood ha llegado a las salas de cine mexicanas este jueves 12 de noviembre, según fue anunciado y programado por Imagem Films MX.

Los cines que proyectarán esta nueva versión en español son:

Cinépolis: En formatos tradicionales y salas de alta tecnología como VIP y MacroXE, disponible a nivel nacional.

En formatos tradicionales y salas de alta tecnología como VIP y MacroXE, disponible a nivel nacional. Cinemex: La regrabación en español de Wildoowd será incorporada a todos sus complejos en México.

La regrabación en español de Wildoowd será incorporada a todos sus complejos en México. Cines independientes: La distribución de esta nueva copia también formará parte de salas del circuito comercial mexicano, tales como Cinedot o las sedes oficiales de la Cineteca Nacional.

Sin embargo, se recomienda a los y las asistentes verificar previamente en la cartelera digital o preguntar en taquilla física de su complejo preferido si la función aparece señalada bajo la etiqueta de su nueva versión de doblaje.

¿Qué actrices y actores de doblaje sustituyen a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en Wildwood?

La principal demanda en contra del doblaje original de Wildwood: El Bosque Salvaje recaía en el “robo de trabajo” a actores y actrices profesionales del gremio para contratar figuras célebres de las redes sociales que, en algunos casos, no suelen prepararse lo suficiente para desempeñar un trabajo de calidad a la altura de quienes se han formado en dicho arte.

Ante las críticas, Téllez e Ibarreche reconocieron que el público tenía derecho a “señalar lo que no le gusta” y, pese al esfuerzo que invirtieron en el proyecto, respetaron los señalamientos de la audiencia que, a partir de este jueves, recibirá una nueva versión en español cuyo nuevo elenco sustituirá las voces originales de Prue, Alexandra y Brendan.

Galardonada con el el Premio Bravo a Mejor Actriz de Doblaje de Dibujos Animados en 2003, Danna Alcalá reemplazará a Macarena García como Prue McKeel, protagonista del filme Wildwood: El Bosque Salvaje, mientras que Erica Edwards será la nueva voz de Alexandra Svik, personaje originalmente interpretado pos Natalia Téllez.

En el caso de Ibarreche, el papel de Brendan, también conocido como el Rey Bandido, quedará a cargo del actor y locutor mexicano Erick Selim.