Buen Fin 2026: ¿habrá descuentos en Cinemex y Cinépolis? Carteleras de este fin de semana

Buen Fin en Cinemex y Cinépolis El Buen Fin 2026 está a tan sólo un día de arrancar en México y las cadenas de cine más importantes del país se han unido a las ofertas.

El evento comercial de ofertas en México más esperado del año está a tan sólo un día de iniciar, por lo que Cinemex y Cinépolis no podían quedarse atrás para presentar sus promociones de este Buen Fin 2026 y los beneficios especiales para sus miembros más fieles.

Para la edición de este año, el Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, ¡así es, tendrás cinco días de promociones, rebajas y facilidades de pago! Y para aprovecharlo al máximo, en esta nota te contaremos cuáles son las películas más destacadas de cartelera para este fin de semana.

Buen Fin 2026: ¿cómo aprovecharlo en Cinemex y Cinépolis?

Una de las opciones para disfrutar el Buen Fin sin gastar demasiado será Cinemex, que anunció una serie de promociones especiales para sus clientes, con descuentos en boletos, membresías y paquetes de alimentos.

¡Vive un Buen Fin con mucha diversión! 🤩 Checa las promos que Cinemex, Alboa y Arena tienen para ti. https://t.co/MTFBnwjIk0 — Cinemex (@Cinemex) November 11, 2026

De acuerdo con la información difundida por la cuenta oficial de la cadena, algunas de las ofertas disponibles del 13 al 17 de noviembre son las siguientes:

Tarjeta Cinefan: tendrá un precio de $30 pesos en lugar de los $55 pesos habituales. En el caso de nuevos usuarios o usuarias, se sebderá cubrir un cargo de inscripción de $49 pesos.

tendrá un precio de $30 pesos en lugar de los $55 pesos habituales. En el caso de nuevos usuarios o usuarias, se sebderá cubrir un cargo de inscripción de $49 pesos. Paquete de 10 boletos en Sala Tradicional: costará $520 pesos, por lo que cada entrada tendrá un precio de $52 pesos.

costará $520 pesos, por lo que cada entrada tendrá un precio de $52 pesos. Paquete de 7 boletos en Sala Premium: su costo será de $455 pesos.

su costo será de $455 pesos. Paquete de cuatro boletos en salas Platino y Market: estará disponible por $460 pesos.

También habrá promociones para los y las integrantes de Cinemex Loop en productos de dulcería: 10 palomitas clásicas grandes por $600 pesos, 10 refrescos grandes por $700 pesos y paquetes de cinco nachos con queso o cinco hot-dogs por $350 pesos.

En el caso de Cinépolis, la reciente promoción de boletos a $45 finalizó el miércoles 11 de noviembre, por lo que ya no estará vigente durante este fin de semana de ofertas. Sin embargo, ¡no te achicopales tan pronto! Aún existen los siguientes beneficios para usuarios y usuarias de la cadena:

Martes 2x1 de Club Cinépolis .

. 2x1 con Mastercard .

. Beneficio de cumpleaños: los integrantes de Club Cinépolis pueden acceder a un 2x1 durante su mes de cumpleaños, conforme a las condiciones establecidas.

¿Qué películas estarán en cartelera este fin de semana en México? Del 13 al 15 de noviembre 2026

Además de aprovechar los descuentos, el público tendrá varias opciones para disfrutar de la cartelera cinematográfica a partir de este jueves 12 de noviembre, ya que nuevos títulos llegaron a las salas de México con propuestas de distintos géneros, desde dramas biográficos hasta películas navideñas.

Entre los estrenos más destacados se encuentran:

Yo soy Rocky.

Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad.

Cómo robar un banco.

Ramanaya: El nacimiento de una leyenda.

Atrápelo quien pueda.

Petardos y magnolias.

Mi robot y yo.

Wildwood: A pesar de que la nueva producción stop-motion de LAIKA Studios lleva dos semanas en cartelera, este jueves tendrá su debut con la nueva versión en español confirmada por Imagem Films MX.

Por otra parte, algunas de las películas que ya estaban en exhibición continuarán disponibles estos días. Entre ellas, las más populares son Godzilla Minus Zero, Clayface, Ceniza en la boca y El gato con Sombrero.

La disponibilidad de cada título dependerá de la ciudad, el complejo y el formato de la sala, por lo que se recomienda consultar los horarios antes de comprar los boletos.