Viene otro megapuente: ¿habrá clases el 27 de noviembre? (Pexels)

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica contarán con otro megapuente antes de que concluya el mes de noviembre.

¿Habrá puente este 27 de noviembre?

Luego del fin de semana largo que inicia mañana viernes 13 y se extiende hasta el lunes 16 de noviembre, un megapuente de cuatro días originado por el registro de calificaciones del viernes y el asueto del lunes por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuya fecha oficial del 20 de noviembre fue recorrida, se sumará una suspensión de actividades más antes del cierre de mes.

Este nuevo descanso abarcará desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre de 2026.

El viernes 27 se llevará a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos no tendrán clases ese día, aunque el personal docente sí cumplirá con su jornada laboral.

¿Habrá más días de descanso después del 27 de noviembre?

Tras un mes de noviembre marcado por varios días sin actividades académicas, esta fecha representará el último fin de semana largo del año, dando paso directamente al periodo vacacional de invierno y las celebraciones de Navidad.

En el calendario oficial de la SEP 2026-2027, las vacaciones invernales para los estudiantes comenzarán el próximo lunes 21 de diciembre y concluirán el miércoles 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes Magos.

El regreso a clases está programado hasta el jueves 7 de enero de 2027.