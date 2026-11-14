Resultados del Tris de la Lotería Nacional Lista completa de ganadores HOY 14 de noviembre de 2026 (Pexels)

El día de hoy, sábado 14 de noviembre, se llevarán a cabo de manera habitual los sorteos diarios del Tris y todos ellos prometen que cinco personas se podrían llevar un gran premio. Conoce cuáles son los números ganadores de hoy.

¿Cuáles son los números ganadores del Tris de este sábado 14 de noviembre?

Los números ganadores del sorteo del Tris de este sábado 14 de noviembre son:

Tris del mediodía: X-X-X-X-X

Tris de las Tres: X-X-X-X-X

Tris extra: X-X-X-X-X

Tris de las Siete: X-X-X-X-X

Tris Clásico: X-X-X-X-X

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos del Tris?

El Tris de la Lotería Nacional se juega los 365 días del año y se hacen 5 sorteos en distintos horarios. Este sábado 14 de noviembre, los números ganadores de los cinco sorteos diarios del Tris serán anunciados en su horario habitual, el cual es el siguiente:

Tris del mediodía: A las 13:00 horas.

A las 13:00 horas. Tris de las Tres: A las 15:00 horas.

A las 15:00 horas. Tris extra: A las 17:00 horas.

A las 17:00 horas. Tris de las Siete: A las 19:00 horas.

A las 19:00 horas. Tris Clásico: A las 21:15 horas.

¿Cómo participar en el Tris?

Para participar en los sorteos del Tris y tener la oportunidad de ganar uno de los grandes premios, solo es necesario acudir al expendio más cercano y llenar el volante del Tris. Cada participante solo puede jugar hasta cuatro veces, por lo que es necesario marcar “Nulo” en las casillas que no se utilicen. También se pueden comprar en línea.

Hay tres formas de llenar el boleto del Tris:

Eligiendo tus propios números: Escoges los números que creas te darán la suerte para ganar.

Escoges los números que creas te darán la suerte para ganar. Trismático: Aquí el sistema es quien elige 5 números al azar por cada sorteo.

Aquí el sistema es quien elige 5 números al azar por cada sorteo. Al azar: En esta opción también el sistema escoge los números al azar, solo que aquí tienes la opción de cambiar la combinación antes de pagar.

¿Cómo consultar los ganadores y cobrar los premios?

Los ganadores de los cinco sorteos diarios del Tris se anuncian a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como en su página web, así como en sus redes sociales. De resultar ganador, puedes solicitar a un agente autorizado que compruebe tu boleto.

Aquellos que hayan resultado ganadores solo tendrán 60 días naturales desde el día posterior al sorteo para reclamar su premio. Por otro lado, los ganadores tendrán que acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.