Benjamín Gloria Pérez

El triunfo de Juanes en los Latin Grammy 2026 por su álbum JuanesTEBANtambién pone de relieve el trabajo de un mexicano que lleva años formando parte de su equipo musical. Se trata de Benjamín Gloria Pérez, especialista en sonido y afinación de baterías, cuya participación en el disco representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria dentro de la industria discográfica internacional.

Conocido profesionalmente como drum doctor, Gloria es uno de los responsables de conseguir el sonido de batería que acompaña las grabaciones y presentaciones en vivo del artista colombiano. Su nombre figura en los créditos de JuanesTEBAN, el duodécimo álbum de estudio de Juanes, publicado en marzo de 2026 por Universal Music Latino.

El disco, compuesto por 16 canciones y coproducido por Juanes junto al argentino Nico Cotton, explora diferentes estilos musicales, con elementos de rock, pop y cumbia. Entre sus colaboraciones se encuentran Bomba Estéreo, Mon Laferte, Rawayana, Vivir Quintana y Conociendo Rusia. La producción también recibió una nominación a Canción del Año por el tema “Humano”.

Aunque el público suele identificar el sonido de un álbum con sus intérpretes y productores, una parte importante del resultado depende de especialistas que trabajan directamente con los instrumentos durante las sesiones de grabación. En el caso de Benjamín Gloria, su labor consiste en ajustar la afinación de las baterías, seleccionar materiales y encontrar las características acústicas que mejor se adapten a cada canción.

Su técnica incluye un sistema de afinación basado en intervalos de cuartas y quintas, con el que busca integrar el sonido de la batería con los demás instrumentos. También trabaja en coordinación con los ingenieros de audio para adaptar los equipos a las condiciones de cada estudio o escenario.

Nacido en la Ciudad de México y criado en Guadalajara desde los nueve años, Gloria comenzó su carrera como baterista antes de especializarse en el aspecto técnico de la música. Su experiencia con distintas bandas de rock le permitió desarrollar conocimientos que posteriormente aplicaría en producciones de artistas internacionales.

En 2019 llegó una de sus oportunidades profesionales más importantes, cuando fue convocado para sustituir temporalmente a un integrante del equipo técnico de Juanes durante la gira Mis planes son amarte. Inicialmente contratado para tres conciertos, terminó participando en más de ocho fechas adicionales, incluidas presentaciones en Europa. Al finalizar la gira, recibió la invitación para incorporarse de manera permanente al equipo del cantante.

Desde entonces, su trabajo ha estado presente tanto en las giras como en las grabaciones de Juanes. Una de sus participaciones más destacadas fue en Vida Cotidiana, el álbum de Juanes publicado en 2023 que ganó tanto un Latin Grammy como un Grammy estadounidense. En esa producción, Gloria fue acreditado como productor asistente por su contribución técnica y recibió un Grammy de la Academia Latina de la Grabación.

La posterior gira de Vida Cotidianalo llevó a trabajar en más de 70 conciertos por Estados Unidos, Europa y América Latina. En cada presentación, Gloria mantuvo de manera impecable la calidad del sonido de la batería, independientemente de las dimensiones del recinto o sus características acústicas.

Su experiencia también incluye colaboraciones con otros artistas de la música latinoamericana. Entre ellas destaca su participación en Un nuevo comienzo, de la banda argentina Usted Señálemelo, una producción de Nico Cotton y Rafael Arcaute que recibió una nominación al Latin Grammy.

Actualmente establecido en Carolina del Sur, Estados Unidos, Benjamín Gloria continúa desarrollando su carrera como especialista técnico y cuenta con el respaldo de reconocidas marcas de instrumentos y equipamiento musical, como DW, Evans, Vic Firth, Zildjian, Latin Percussion y Shure.

El reconocimiento de JuanesTEBANen los Latin Grammys representa una nueva oportunidad para destacar el talento mexicano que trabaja detrás de las grandes producciones musicales. El nombre de Benjamín Gloria continúa apareciendo en los créditos de discos premiados internacionalmente.