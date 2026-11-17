Bolo Fest 2026 en CDMX: fecha, horario y recorrido del desfile navideño de Liverpool en Reforma

La Navidad está cada vez más cerca y la Ciudad de México ya tiene fecha para uno de sus eventos más esperados de la temporada. Bolo Fest 2026 regresará a Paseo de la Reforma el próximo sábado 28 de noviembre, con un desfile lleno de globos gigantes, personajes, música y espectáculos para darle la bienvenida a las fiestas decembrinas.

Organizado por Liverpool, el festival navideño comenzará a las 15:00 horas y recorrerá una de las avenidas más emblemáticas de la capital, desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución.

La expectativa no es menor: durante su edición de 2025, Bolo Fest convocó a 785 mil asistentes, mientras que su transmisión en vivo alcanzó 2.4 millones de espectadores. Para este año, la organización prepara una celebración con más interacción para las familias y nuevas propuestas visuales.

¿Qué habrá en Bolo Fest 2026? Así será el desfile navideño

Bajo el concepto “Mañana mágica”, la edición 2026 buscará recrear esa emoción de despertar durante la mañana de Navidad, cuando los regalos, las reuniones familiares y las sorpresas se convierten en protagonistas.

La historia estará encabezada por Bolo y Santa Claus, quienes guiarán al público a través de tres capítulos que cobrarán vida durante el recorrido.

Para conseguirlo, el desfile incorporará efectos especiales, música, coreografías, personajes de gran formato y diferentes propuestas escénicas.

Entre los elementos que formarán parte de esta edición destacan:

15 globos gigantes.

Carros alegóricos.

3 mil participantes.

11 bandas musicales.

Personajes y propuestas especiales de distintas marcas.

La intención es ofrecer un espectáculo que vaya más allá de observar los tradicionales carros alegóricos y permita a los asistentes involucrarse con diferentes momentos de la celebración.

Estos personajes y marcas participarán en Bolo Fest 2026

Uno de los atractivos del desfile será la presencia de personajes y marcas que han acompañado a distintas generaciones.

Para esta edición, Liverpool anunció la participación de LEGO, Mattel, Hasbro, Disney Store, Disney Studios, Playmobil, Elf on the Shelf, GAP, Apache y Bluey.

Sus propuestas se integrarán a la celebración con elementos especiales para el público, por lo que el recorrido tendrá referencias a diferentes universos infantiles, juguetes y personajes populares.

La combinación busca reunir a niñas, niños y adultos alrededor de una tradición que se ha convertido en uno de los eventos que anuncian el comienzo de la temporada navideña en la capital.

Habrá actividades gratuitas en el Ángel de la Independencia y la glorieta del Ahuehuete

La diversión de Bolo Fest 2026 no estará concentrada únicamente en los carros alegóricos.

Como parte de las novedades, las glorietas del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete tendrán actividades adicionales para quienes acudan a disfrutar del desfile.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran:

Pintacaritas.

Globoflexia.

Espectáculos de burbujas.

Presentaciones de malabaristas.

Estos espacios buscarán ampliar la experiencia para las familias y ofrecer alternativas de entretenimiento más allá del paso de los contingentes.

¿A qué hora empieza Bolo Fest 2026 y cuál será su recorrido?

Si estás pensando en asistir al desfile navideño de Liverpool, estos son los datos principales para organizar tu visita:

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora de inicio: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Punto de partida: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Punto final: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Actividades adicionales: glorietas del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete.

El recorrido atravesará una de las principales avenidas de la capital, por lo que se recomienda considerar con anticipación los traslados y posibles afectaciones a la circulación.

Bolo Fest, una tradición navideña que reúne a miles de familias

El desfile se ha consolidado como una de las celebraciones públicas más concurridas de la Ciudad de México durante noviembre.

Las cifras de 2025 dan una idea de su convocatoria: 785 mil personas acudieron a disfrutar del espectáculo, mientras que otros 2.4 millones lo siguieron mediante su transmisión en vivo.

Para Liverpool, esta celebración también forma parte de su estrategia para mantener una conexión con las familias mexicanas a través de experiencias que trascienden sus tiendas.

Rodrigo Luna Quezadas, director de Marketing (CMO) de la compañía, señaló que Bolo Fest representa una oportunidad para reunir a distintas generaciones y crear recuerdos alrededor de las celebraciones decembrinas.

La empresa también busca extender el ambiente navideño a sus establecimientos y canales digitales durante el cierre de año.

Con globos gigantes, personajes, música y actividades para los más pequeños, Bolo Fest 2026 promete convertir nuevamente a Paseo de la Reforma en uno de los escenarios principales de la Navidad en CDMX.