Manni L. Perez es Lucia Caminos en GTA VI Tras su nominación en la categoría de “Mejor Actuación” en The Game Awards 2026 (Redes Sociales / Rockstar Games)

El secreto que guardaban Rockstar Games y la actriz que interpreta a Lucía en GTA VI fue revelado por un tercero. Se trata de su nominación para The Game Awards 2026, ceremonia donde se dio a conocer que Manni L. Perez obtuvo su lugar en la categoría de Mejor Actuación por el trabajo realizado al dar vida a Lucía Caminos, coprotagonista de la sexta entrega de Grand Theft Auto.

¿Quién es Manni L. Perez?

Manni L. Perez nacida el 8 de septiembre de 1992, formada tanto en actuación frente a cámara como en el doblaje.

Comenzó su carrera dentro de la actuación de voz para el videojuego Grand Theft Auto V en el año 2013, dio un paso importante lejos del doblaje al interpretar a Esperanza Morales en la serie Law & Order: Special Victims Unit.

Entre sus logros profesionales destacan su papel como la Dra. Layna San Miguel en Click Next to Continue (2021) y su participación en la serie Blindspot (2015).

En 2019 volvió a colaborar con la franquicia al prestar su voz a una de las dos crupieres latinas de blackjack sin nombre en la actualización de The Diamond Casino & Resort para Grand Theft Auto Online.

Actualmente cuenta con más de 230 mil seguidores en Instagram bajo el nombre de usuario mannilperez, plataforma donde su biografía señala que además practica artes marciales.

¿Manni L. Perez como Lucía mantenía en secreto su participación en GTA VI?

Ni Rockstar Games en su cuenta oficial ni la propia Manni L. Perez habían confirmado nada acerca de su participación como Lucía Caminos tras verse envuelta en rumores por el parecido con el personaje, su identidad fue revelada este día.

Previo al lanzamiento y tantos años de espera, la revelación finalmente llegó con los fanáticos poniendo la lupa sobre Perez, relacionándola por el evidente parecido físico con la coprotagonista.

Tanto fue así que los cuestionamientos llegaron hasta su cuenta de Instagram mientras realizaba una transmisión en vivo para convivir con sus seguidores.

Perez no respondió ninguna de las dudas sobre GTA y atendió únicamente comentarios ajenos al título.

¿Manni L. Perez ya había estado en GTA anteriormente?

Anteriormente Perez contaba con participaciones muy pequeñas dentro de la saga.

En el lanzamiento de Grand Theft Auto V y GTA Online interpretó a un personaje secundario como un NPC.