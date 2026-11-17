The Game Awards 2026. Estos son los juegos nominados en la categoría de Juego del Año 2026: 007 First Light, Control Resonant, GTA VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem y The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake. (@thegameawards/Instagram)

Luego de especulaciones sobre cuáles serían los mejores títulos en hacer una aparición en la categoría como GOTY o Mejor Juego del Año en The Game Awards 2026, los rumores se han disipado este 17 de noviembre y entre los seis nominados, parece que habrá gran disputa, destacando la presencia de el Remake de Zelda Ocarina of Time y GTA VI, videojuego que aún no ha sido lanzado.

La gala de The Game Awards 2026 se llevará a cabo el 10 de diciembre desde el Peacock Theatre en Los Angeles, California, pudiendo ser sintonizada por los canales oficiales de los premios en sus distintas redes sociales, además de la novedad de poderse ver también por Diseny+ en punto de las 18:30 horas, tiempo de México.

007 First Light

Desarrollado por IO Interactive, estudio responsable de la franquicia Hitman, el videojuego presenta una historia original sobre los orígenes de James Bond, desde su reclutamiento por el MI6 hasta su preparación para convertirse en el reconocido agente 007. El título combina elementos de espionaje, infiltración, combate y acción cinematográfica.

Fecha de lanzamiento: 27 de mayo de 2026.

27 de mayo de 2026. Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Control Resonant

La secuela del videojuego desarrollado por Remedy Entertainment en 2019 presenta a Dylan Faden como protagonista, quien deberá utilizar sus habilidades sobrenaturales para contener una amenaza paranormal que ha invadido las calles de Manhattan. El título incorpora elementos de exploración, acción y rol.

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2026.

24 de septiembre de 2026. Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Mac.

Grand Theft Auto VI

La nueva entrega de Rockstar Games llevará a los jugadores de regreso a Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida. La historia estará protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, quienes se verán involucrados en una conspiración criminal tras un atraco fallido. El título consiguió ocho nominaciones antes de su estreno oficial.

Fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026.

19 de noviembre de 2026. Plataformas: PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Phantom Blade Zero

Desarrollado por el estudio chino S-Game, este videojuego de acción combina elementos de las artes marciales chinas, la fantasía oscura y la estética wuxia. Su historia sigue a Soul, un guerrero al que únicamente le quedan 66 días de vida y que deberá enfrentarse a distintos enemigos mientras intenta esclarecer una conspiración.

Fecha de lanzamiento: 29 de octubre de 2026.

29 de octubre de 2026. Plataformas: PlayStation 5 y PC.

Resident Evil Requiem

La novena entrega principal de la franquicia de terror de Capcom combina dos estilos de juego mediante sus protagonistas: Grace Ashcroft, una analista del FBI, y Leon S. Kennedy, uno de los personajes más emblemáticos de la saga. El videojuego recupera elementos clásicos del terror de supervivencia y los complementa con secuencias de acción.

Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026.

27 de febrero de 2026. Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC.

The Legend of Zelda Ocarina of TIme Remake

En el marco del 40 aniversario de la franquicia, Nintendo presentó una reconstrucción del videojuego estrenado originalmente en 1998 para Nintendo 64. El remake incorpora gráficos renovados, diálogos con voces, música sinfónica y modificaciones en sus controles, mientras recupera la aventura de Link para salvar el reino de Hyrule.

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2026.

5 de noviembre de 2026. Plataformas: Nintendo Switch 2.

¿Cuándo serán los Game Awards 2026 y dónde ver la gala?

La gala de premiación se llevará a cabo el 10 de diciembre desde el Peacock Theatre en Los Angeles, California. El evento podrá sintonizarse por medio de todos los canales oficiales de The Game Awards en vivo así como en Disney+ en punto de las 18:30 horas, tiempo de México, en la ceremonia de apertura. A las 19:00 horas será momento en que comience la gala principal de premiación.