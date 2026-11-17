En la mañana de este martes se ha dado a conocer la lista completa de los nominados para los Game Awards 2026, que se realizarán el 10 de diciembre. Aquí te decimos qué videojuegos fueron los nominados.
¿Cuándo y dónde ver los Game Awards 2026?
La ceremonia de los Game Awards 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 10 de diciembre en el Peacock Theater en Los Ángeles, California. Aquellos que quieran ver esta premiación, la podrán observar a través de plataformas digitales como YouTube, Twitch y en esta edición se incorporará Disney+.
Lista completa de nominados a los Game Awards 2026
Esta es la lista completa de los nominados:
Juego del año
007 First Light
Control Resonant
Grand Theft Auto VI
Phantom Blade Zero
Resident Evil Requiem
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor dirección de juego
Control Resonante
Grand Theft Auto VI
Phantom Blade Zero
Pragmata
Resident Evil Requiem
Mejor narrativa
007 First Light
Control Resonante
Grand Theft Auto VI
Resident Evil Requiem
The Blood of Dawnwalker
Mejor dirección de arte
Control Resonante
Grand Theft Auto VI
Mouse: PI for Hire
Phantom Blade Zero
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor banda sonora y música
Ace Combat 8: Wings of Theve
Grand Theft Auto VI
Mixtape
Phantom Blade Zero
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor diseño de audio
Ace Combat 8: Wings of Theve
Control Resonante
Grand Theft Auto VI
Resident Evil Requiem
Star Wars: Galactic Racer
Mejor rendimiento
Angela Sant’Albano, Resident Evil Requiem
Liam McIntyre, Wolverine
Manni L. Perez, Grand Theft Auto VI
Patrick Gibson, 007 First Light
Rahul Kohli, Saros
Juegos para el impacto
Big Walk
Cairn
Forever Ago
Life Is Strange: Reunion
Lily’s Word XD
Mixtape
Innovación en accesibilidad
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Forza Horizon 6
Gears of War: E-Day
Marvel’s Wolverine
Rhyhm Heaven Groove
Mejor juego en curso
ARC Raiders
Final Fantasy XIV
Fornite
No Man’s Sky
The Witcher 3: Wild Hunt
El mejor soporte a la comunidad
Crimson Desert
Helldivers 2
No Man’s Sky
Warframe
Mejor juego independiente debut
Dressmaker
Esoteric Ebb
Orbitals
Replaced
Silver Pines
El mejor juego para móviles
Arknights: Endfield
Monster Hunter Outlanders
Neverness to Everness
Pokémon Champions
Where Winds Meet
El mejor juego de realidad virtual/aumentada
Forefront
Into the Radius 2
Little Nightmares VR: Altered Echoes
Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
Thief VR: Legacy of Shadow
El mejor juego de acción
Ace Combat 8: Wings of Theve
Gears of War: E-Day
Onimusha: Way of the Sword
Phantom Blade Zero
Saros
El mejor juego de acción/aventura
007 First Light
Control Resonant
Grand Theft Auto VI
Pragmata
Resident Evil Requiem
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
El mejor juego de rol
Final Fantasy Resonance
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
The Blood of Dawnwalker
Trails in the Sky 2nd Chapter
El mejor juego de lucha
2XKO
Avatar Legends: The Fighting Game
Invincible VS
Marvel Tōkon: Fighting Souls
MY HERO ACADEMIA: All’s Justice
El mejor juego familiar
Big Walk
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Nintendo Switch Sports Resort
Pokémon Pokopia
Yoshi and the Mysterious Book
El mejor juego de simulación/estrategia
Mewgenics
Planet Zoo 2
Pokémon Pokopia
Star Wars Zero Company
El mejor juego de deportes/carreras
EA Sports FC 27
Forza Horizon 6
Nintendo Switch Sports Resort
Screamer
Star Wars: Galactic Racer
Mejor multijugador
Big Walk
Call of Duty: Modern Warfare 4
Gears of War: E-Day
Marathon
Meccha Chameleon
Orbitals
Mejor adaptación
Cyberpunk: Edgerunners, temporada 2.
Fallout, temporada 2
Mortal Kombat II
Resident Evil
Super Mario Galaxy: la película
Mejor creación de usuario
A Dream of Silence: ReVamped
Create Aeronautics
NoPixel V
Star Wars: Droid Tycoon
TTK
Creador de contenido del año
CDawg
Cellbit
IShowSpeed
Lilsimsie
ohnePixel
Mejor atleta de deportes electrónicos
Chovy
Donk
Erde
Yatoro
Zywoo
El juego más esperado
Fable
Final Fantasy VII Revelation
God of War Laufey
Resident Evil Veronica
The Witcher 4