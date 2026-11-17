St Germain Food & Wine se convirtió no solo en el cierre de la rodada, sino en el destino y la continuación de Le Tour. (St. )

Bicicletas color menta, flores de saúco y gastronomía marcaron el regreso de Le Tour de St-Germain. Una experiencia que en su segunda edición creció para conectar desde el brunch al sunset, llevando la marca de las calles de Ciudad de México hasta el Food & Wine festival.

¿Qué es Le Tour de St. Germain?

Más que una 2da rodada de St-Germain, Le Tour evolucionó como una plataforma que reúne a la comunidad, con espacios gastronómicos que generan nuevas experiencias alrededor.

Con esto el St-Germain se posiciona como el Spritz número uno para llevar a un nuevo nivel los momentos vinculados con el lifestyle, la convivencia y la gastronomía.

La jornada comenzó en Mandolina, donde invitados y creadores se reunieron antes de salir a recorrer Polanco y Paseo de la Reforma en las características bicicletas color menta de St-Germain.

A lo largo de la ruta, el Crew conformado por Pamela Mcbeath, Giuseppe Gamba y más, documentó la experiencia desde sus propias perspectivas, llevando Le Tour de las calles a plataformas digitales y convirtiendo el recorrido en un punto de encuentro entre comunidad, contenido y visibilidad para la marca.

¿Dónde termina Le Tour de St. Germain?

El recorrido culminó en Food & Wine, conectando así de manera natural el espíritu urbano de Le Tour con el territorio de gastronomía y hospitalidad.

Y como detalle de distinción, por primera vez, St-Germain recibió a los asistentes con el St-Germain Spritz cómo cóctel de bienvenida.

De esta manera, Food & Wine se convirtió no solo en el cierre de la rodada, sino en el destino y la continuación de Le Tour, ampliando los puntos de contacto de la marca y generando nuevas ocasiones para descubrir el St-Germain Spritz.

Con esta segunda edición, St-Germain continúa construyendo Le Tour como una propiedad de marca capaz de crecer y evolucionar año con año, conectando ciudad, gastronomía, destinos y una gran comunidad a través de experiencias memorables.