Miller Golden Hour Editions llegó al centro de la República con una propuesta donde la gastronomía y la música fueron el eje central.

Las últimas horas del día se han convertido en el pretexto perfecto para hacer una pausa, bajar el ritmo y volver a conectar con lo que realmente importa.

¿Qué es Golden Hour Editions de Miller?

Tendencias como el daycap dan cuenta de esta búsqueda de experiencias más auténticas: encuentros que comienzan y suceden durante la tarde, donde compartir la mesa, escuchar buena música y disfrutar de una gran conversación bajo la luz del atardecer se convierten en la verdadera razón de reunirse.

Bajo esta filosofía, Miller High Life presentó Golden Hour Editions, una plataforma de marca pensada para tangibilizar su propósito esencial: celebrar las cosas simples de la vida. Su parada en la región centro del país tuvo lugar el 14 de noviembre en el Centro Ceremonial Otomí.

Este espacio, rodeado por 50 hectáreas de bosque y una arquitectura de inspiración prehispánica inaugurada en 1980, ofrece el escenario ideal para conectar con la naturaleza y hacer del atardecer un punto de encuentro inolvidable.

Tras su exitoso paso por el norte del país, Golden Hour Editions llegó al centro de la República con una propuesta donde la gastronomía y la música no fueron el centro de atención, sino los facilitadores perfectos para disfrutar el momento.

¿Quiénes fueron los DJ invitados de Golden Hour Editions?

La experiencia comenzó con un concept lunch de Bartola, un hotspot gastronómico de la Ciudad de México, reconocido por su propuesta de cocina italiana contemporánea. Posteriormente, la celebración continuó con una DJ Live Session a cargo de Anastazja, Gil Montiel y Valieriana b2b con Rafatel.

Más allá de los reflectores o las grandes experiencias, estos talentos unieron su propuesta para crear una atmósfera relajada e íntima, donde una buena comida y la música adecuada se convirierón en el pretexto ideal para compartir la mesa, celebrar el presente y disfrutar la compañía sin pretensiones.

“Con Miller High Life: Golden Hour Edition, buscamos que las personas hicieran una pausa, disfrutaran del atardecer y reconocieran el valor de esos instantes que a veces pasan desapercibidos. Porque son precisamente las cosas simples como compartir una buena mesa, la música indicada y la mejor compañía las que hacen que la vida se disfrute más”, comentó Marielena Lazcano, Brand Manager de Miller High Life.

Además, la plataforma de Miller High Life trascendio la experiencia del evento presencial. Para que este estado de ánimo no termine cuando el sol se oculta, la marca ha puesto a disposición del público una serie de playlists en su canal oficial de YouTube.

A través de este contenido, las personas podrán revivir la curaduría musical de las distintas Golden Hour Editions en 2026 y llevar esa misma atmósfera a sus hogares, reuniones o tardes cotidianas, prolongando el disfrute más allá del evento.

Con Golden Hour Editions, Miller HighL ife invita a encontrar en lo cotidiano un motivo para celebrar: una propuesta que nos recuerda que las cosas más simples de la vida son las que más disfrutamos, de la mano de un atardecer perfecto, buena comida, música y la compañía adecuada al final del día.