Sorteo Mayor 4036 de la Lotería Nacional Este martes 17 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

La Lotería Nacional celebra este martes 17 de noviembre de 2026 el Sorteo Mayor 4036, una edición que despierta el interés de miles de participantes por conocer los resultados y números ganadores de esta edición, incluido el premio mayor.

Los cachitos estuvieron dedicados al Día Nacional de la Mujeres Afromexicanas. A continuación, te compartimos los detalles del Sorteo Mayor 4036, las características de sus premios y las alternativas disponibles para verificar los resultados oficiales.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4036 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4036 puede seguirse mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los niños gritones dieron a conocer las combinaciones ganadoras conforme avanzó la extracción.

Para quienes no pudieron seguir el evento en directo, la consulta de los resultados también puede realizarse mediante los canales oficiales de la institución.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4036?

El Sorteo Mayor 4036 se llevó a cabo a las 20:00 horas de este martes 17 de noviembre, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cuál fue el premio del Sorteo Mayor 4036 de la Lotería Nacional?

La edición 4036 de la Lotería Nacional puso en juego una bolsa acumulada de 66 millones 99 mil pesos, con un premio mayor de 21 millones de pesos para el poseedor del billete completo ganador.

El programa también incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, una cifra que refleja la amplitud de las recompensas contempladas para el sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4036?

Los participantes pueden verificar los resultados del Sorteo Mayor 4036 mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Una de las alternativas consiste en acudir a los expendios autorizados, donde se encuentran disponibles los listados oficiales después de la celebración del sorteo. Allí es posible consultar los números premiados y contrastarlos con la información impresa en cada billete.

Otra opción es utilizar el verificador digital del portal institucional. Para realizar la búsqueda, es necesario ingresar el número y la serie del billete, datos que permiten comprobar si corresponde a alguno de los premios o reintegros de esta edición.