¿Cuánto cuesta GTA 6 en México y en qué plataformas está disponible? (Rockstar Games)

Uno de los videojuegos más esperados del año está cerca de estar disponible para los fans en todo el mundo, ya que la cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) está por finalizar; sin embargo, su activación será por husos horarios. Además, esta mañana se han anunciado a los nominados para los Game Awards 2026 y GTA VI ha arrasado en las nominaciones.

Es por eso que las personas están ansiosas por esta nueva entrega que sale 13 años después del debut de su antecesor y que ha generado grandes expectativas entre los fans de este videojuego. Aquí te decimos cuándo estará disponible en México y cuánto costará.

¿Cuándo se estrena GTA VI y cómo conseguirlo?

De acuerdo a Rockstar Games, GTA IV se estrenará el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas; sin embargo, su disponibilidad será por husos horarios, es decir, corresponderá según el tiempo local de cada región.

Es gracias a esto que los fans de México serán casi los últimos en disfrutar de la nueva entrega de GTA IV y en Nueva Zelanda estará activado casi 18 horas antes que aquí. En consecuencia, entre los fans está empezando a circular un truco para configurar las consolas en huso horario de Nueva Zelanda.

¿Cuánto cuesta GTA VI y en qué plataformas estará disponible?

Los fans de GTA VI tendrán distintas opciones para disfrutar de este videojuego, ya que estará disponible tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S; por el momento no se ha confirmado si habrá versión para PC o consolas anteriores.

Por otro lado, en México GTA VI tendrá distintos costos dependiendo de la consola y la elección. Estos son los costos para esta nueva entrega:

PlayStation

Edición estándar: $1,292.24 pesos.

$1,292.24 pesos. Ultimate Edition: $1,619.93 pesos.

Xbox Series X|S

Edición estándar: $1,499 pesos.

$1,499 pesos. Ultimate Edition: $1,879 pesos.

La predescarga de GTA VI ya está disponible y permite descargar de manera anticipada los archivos del juego (en cualquiera de sus ediciones), los cuales podrían requerir hasta 212 gigabytes de almacenamiento SSD.