Exatlón México 2026 ¿Quién gana la Batalla Colosal, hoy 17 de noviembre? (Exatlón México)

Después de una intensa lucha por La Villa 360, los atletas en Exatlón México buscarán el gran premio al enfrentarse en la Batalla Colosal de esta noche; por otro lado, las mujeres llevarán al límite sus habilidades para ganar la Medalla Femenil, que las ayude a quedar fuera del Duelo de Eliminación del próximo domingo.

El día de hoy los Rojos intentarán conseguir otra victoria para su equipo y de esta forma alargar la racha de derrotas del equipo azul. Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal de este martes 17 de noviembre en Exatlón, México 2026.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón, México?

Debido a los resultados de las competencias anteriores, los Rojos se perfilan como los favoritos para ganar la Batalla Colosal, mientras que una atleta celeste se podría llevar la Medalla Femenil. Sin embargo, las cosas podrían cambiar esta noche en Exatlón México y los Azules podrían romper su mala racha.

Por otro lado, los Rojos no pueden resolver sus conflictos internos e incluso han llegado a pelear por la comida. A pesar de que han logrado conservar las comodidades de La Villa 360 desde hace cuatro semanas, no es suficiente para que el equipo escarlata se lleve bien y logre la unidad de sus integrantes.

Esta noche los Azules pondrán todos sus esfuerzos para conseguir la Batalla Colosal y salir aunque sea por un día de la Barraca Metálica que ya está afectando al espíritu de los celestes.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 17 de noviembre?

La Batalla Colosal y la competencia por la Medalla Femenil de este martes 17 de noviembre se podrán observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca.

Además, los amantes de Exatlón México podrán disfrutarlo en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, así como todos los detalles sobre la preparación y conflictos de los atletas.