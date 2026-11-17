Menú 'Home Alone' La Navidad ha llegado a McDonald’s con un menú especial de ‘Mi Pobre Angelito’.

Tras despedir el Día de Muertos a inicios de noviembre, la temporada navideña comienza a poderarse de todos los rincones del mundo, siendo McDonald’s una de las primeras cadenas de comida rápida en arrancar la colorida celebración con un menú navideño del clásico filme Home Alone, popularmente conocido en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito.

“Incluye productos de edición limitada, calcetines coleccionables y un postre temático inspirado en el clásico navideño”, adelantó el anuncio de la promoción de temporada.

Este lanzamiento también está programado para México y ya cuenta con las primeras filtraciones de los elementos navideños que se comercializarán en el país.

Menú navideño de ‘Mi Pobre Angelito’ en McDonald’s: ¿qué incluye la promoción de temporada?

Hasta el momento, sólo se tiene información del menú navideño Home Alone que será lanzado en Estados Unidos a partir del primer día de diciembre. Según el comunicado, se tratará de una carta disponible en desayuno, comida y cena con sus respectivas diferencias.

Entre las opciones de desayuno se incluye el McGriddle de salchicha, huevo y queso, mientras que los y las clientes que prefieran una comida o cena podrán seleccionar clásicos como la hamburguesa Big Mac. No obstante, la verdadera novedad del menú son las papas fritas Little Nero’s Pizza McShaker, inspiradas en la pizzería ficticia de Mi Pobre Angelito.

Estas patatas temáticas no son como cualquier otra edición, ya que su mezcla de condimentos ha sido diseñada para recrear el sabor de la pizza de queso favorita de Kevin, el astuto protagonista interpretado por Macaulay Culkin en 1990.

¡Y eso no es todo! El menú Home Alone de McDonald’s también incluirá uno de los cuatro pares de calcetines de colección con diseños inspirados en personajes, escenas y frases de la película, disponibles hasta agotar existencias.

“Dar vida a esta historia con McDonald’s y poder revivir estos momentos con mis propios hijos me recuerda por qué los fans siguen volviendo a la historia de Kevin. Esa es la magia que celebramos aquí”, expresó el actor, quien colaboró con la franquicia de comida rápida en el comercial que anunció el lanzamiento del menú navideño.

Por otra parte, esta promoción de temporada ofrece por tiempo limitado el McFlurry Everything Sundae, que combina helado de vainilla con sirope de chocolate caliente, trocitos de galleta Oreo y M&M’s. Sin embargo, este postre se venderá por separado y no estará incluido en el menú navideño.

¿Cuándo llegará el menú navideño de ‘Mi Pobre Angelito’ a McDonald’s México?

La promoción navideña inspirada en Home Alone de McDonald’s fue confirmada por la cuenta oficial de la cadena en República Dominicana, lo que avivó la especulación del público mexicano respecto a un lanzamiento en el país para el 1º de diciembre de 2026, misma fecha anunciada por Estados Unidos.

A pesar de que se trata únicamente de un rumor entre internautas, las primeras filtraciones de los coleccionables de Mi Pobre Angelito en McDonald’s México han comenzado a aparecer en redes sociales.

De acuerdo con uno de los videos difundidos, el país tendrá vasos de café inspirados en la clásica película navideña, tanto en edición para niños y niñas, como para personas adultas.

Hasta el momento se desconoce si en México estarán disponibles las calcetas coleccionables, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones de la cadena en el país.