Burgerlandia llega al Corona Capital y Flow Fest 2026 con cinco hamburgueserías Foto: Cortesía

La música no es lo único que reúne a miles de personas en un festival. Después de varias horas entre escenarios, conciertos y recorridos, comer también se vuelve parte importante de la experiencia. Con esa idea, Marcelo Lara, conocido como Burgerman, impulsa Burgerlandia, un espacio dedicado a las hamburguesas que este año tendrá presencia tanto en el Corona Capital como en el Flow Fest 2026.

La propuesta reúne cinco hamburgueserías seleccionadas por Lara, quien lleva más de dos décadas explorando la cultura de la hamburguesa. La intención no es simplemente instalar puestos de comida, sino ofrecer una muestra de diferentes estilos y proyectos que, desde su perspectiva, representan lo mejor de esta escena en México.

En entrevista, Burgerman explicó que la idea de llevar un espacio especializado a los grandes festivales surgió antes de crear Burger Fest, el encuentro gastronómico que organiza alrededor de las hamburguesas. Originalmente había propuesto instalar un área con distintas hamburgueserías dentro del Corona Capital, pero la iniciativa tomó otro rumbo y terminó convirtiéndose en un festival propio.

Burgerlandia llega al Corona Capital y Flow Fest 2026 con cinco hamburgueserías Foto: Cortesía

La oportunidad regresó cuando organizadores del Corona Capital visitaron Burger Fest y le plantearon llevar el concepto al encuentro musical. Así nació Burgerlandia, que debutó en el Corona Capital del año pasado y posteriormente llegó al Vive Latino y al Pulso GNP, en Querétaro. Para 2026, el proyecto suma también al Flow Fest.

“La gastronomía no solo acompaña a la música, es parte esencial de la experiencia que te hace vibrar y querer regresar a un festival”, señala el concepto que acompaña esta iniciativa.

¿Qué hamburgueserías estarán en Burgerlandia 2026?

Para esta edición, la selección incluye cinco propuestas de la escena hamburguesera:

Chicago Bernie’s Beef Bike

Guay’s Burger

Bobo Burger

Sliders

Jenkin’s Smash Burger

La curaduría busca mostrar distintas maneras de preparar una hamburguesa: desde las populares smash burgers —aplanadas sobre la plancha para lograr una costra dorada— hasta recetas tradicionales, propuestas con pocos ingredientes y creaciones más elaboradas.

Lara explicó que el primer criterio para elegir a los participantes es haber probado y recomendado personalmente sus hamburguesas. También considera la calidad, la identidad y la historia detrás de cada proyecto. Pero hay otro requisito menos evidente: la capacidad de trabajar en condiciones muy distintas a las de un restaurante.

Burgerlandia llega al Corona Capital y Flow Fest 2026 con cinco hamburgueserías Foto: Cortesía

“Me fijo también mucho en eso, que sea una hamburguesería que sea capaz de responder ante este gran reto que es ir a darle de comer a gente en un festival”, comentó.

Y es que alimentar a miles de asistentes durante una jornada musical implica una operación compleja. Según el entrevistado, un buen día puede representar la venta de alrededor de mil hamburguesas por negocio, en cocinas temporales y con un flujo de personas muy diferente al de un establecimiento convencional.

Burgerlandia: un espacio para comer, descansar y convivir

La propuesta también contempla un área para sentarse, descansar y alejarse un momento del ruido de los escenarios. Habrá mesas, tumbonas y espacios para fotografías, además de la posibilidad de convivir con otros aficionados a las hamburguesas.

Para Burgerman, la idea es que el público entienda el concepto como “un festivalito dentro del festival grande”. La zona estará disponible durante la jornada del evento, desde la apertura de puertas hasta el cierre, con comida durante todo ese periodo, de acuerdo con lo explicado por Lara.

¿Cómo ha cambiado la cultura de las hamburguesas en México?

Marcelo Lara considera que la escena mexicana pasó de ser una actividad más amateur a convertirse en una industria cada vez más profesional, con propuestas especializadas y estilos para distintos gustos.

Una de las tendencias que identifica es el crecimiento de las hamburguesas smash, aunque destaca que el panorama actual va mucho más allá de una sola preparación: hoy existen proyectos destacados en distintas alcaldías de la Ciudad de México y en ciudades de todo el país.

Burgerlandia llega al Corona Capital y Flow Fest 2026 con cinco hamburgueserías Foto: Cortesía

¿Y qué sigue para Burgerlandia? La intención es llevar el concepto a más festivales y ciudades. Lara mencionó el interés de explorar encuentros como el Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, además de otras plazas con una escena gastronómica propia, como Mérida.

La apuesta de Burgerman es que la experiencia no se quede en los escenarios principales: también tenga un lugar en la mesa, entre una banda y otra, con hamburguesas que merezcan ser parte del recorrido.