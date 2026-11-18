Dos Equis Las XX no son solamente un logotipo. Son un símbolo construido entre la marca y sus consumidores. (Especial)

Construir una identidad de marca suele llevar años de trabajo, pero hay casos excepcionales donde la propia cultura toma el control, en este caso, de Dos Equis, ya que la gente se adueñó del producto, reescribió su nombre y convirtió un gráfico en un código de pertenencia colectiva.

¿Cómo se construyó el símbolo de Dos Equis?

De acuerdo con análisis de firmas como WARC1, la relevancia cultural de una marca incrementa la decisión de compra para el 56% de los consumidores.

“Es una historia poco común, porque el símbolo no nace únicamente de una decisión de diseño: fueron los propios consumidores quienes terminaron de darle nombre y significado. En 1897, el maestro cervecero alemán Wilhelm Hasse creó “Cerveza Siglo XX” para conmemorar la llegada de una nueva era. En el centro de la etiqueta colocó el número romano XX; sin embargo, en las barras y cantinas, las personas comenzaron a identificarla de una manera mucho más directa: pedían ‘la de las dos equis’”, dijo Rodrigo Mendoza, brand manager de Dos Equis en México.

Sin embargo, esta relevancia no se produce de la noche a la mañana; aquí es donde entra en juego el factor de la autenticidad detrás de cada historia. Datos globales de Nosto2 señalan que el 88% de los consumidores considera la autenticidad como un factor clave al decidir a qué marcas apoyar.

“La historia de Dos Equis es un ejemplo de cómo ambos elementos pueden encontrarse: las XX que hoy identifican a la marca no nacieron simplemente como un logotipo, sino como un símbolo al que los propios consumidores terminaron dando nombre y significado. La marca hizo entonces algo fundamental para mantenerse vigente: escuchar. En lugar de corregir esa expresión, adoptó oficialmente el nombre con el que la gente ya había hecho suyo el producto”, agregó el directivo.

Por eso, las XX no son solamente un logotipo. Son un símbolo construido entre la marca y sus consumidores, que pasó de representar un siglo a convertirse en un código de identidad y pertenencia que continúa vigente más de cien años después.

“La identidad de Dos Equis no ha evolucionado sustituyendo sus símbolos, sino sumando nuevos códigos alrededor de ellos. Las XX permanecen como el centro de la marca, pero su significado se ha enriquecido conforme también cambia la cultura. Uno de los momentos más importantes ocurrió en 1983, con el lanzamiento de Dos Equis Lager, la primera y única cerveza mexicana en utilizar una botella verde. En una categoría dominada por el vidrio ámbar, esta decisión rompió con el estándar visual de la industria e incorporó otro elemento reconocible a nuestra identidad”, dijo Mendoza.

De número romano a ícono cultural

En 1897, el maestro cervecero alemán Wilhelm Hasse lanzó una cerveza especial para conmemorar la llegada del siglo XX. La bautizó oficialmente como “Siglo XX” y colocó en el centro de la etiqueta el número romano XX.

Sin embargo, en el día a día la gente no usaba el nombre oficial, pues en las barras y cantinas resultaba mucho más fácil y directo pedir una “Dos Equis”, haciendo referencia al gráfico de la etiqueta. De esta manera, fue el propio consumidor el que rebautizó la marca.

“Con el tiempo, la botella verde se convirtió en un símbolo tan distintivo como las propias XX. Hoy, esa misma vocación de hacer las cosas de manera diferente se refleja en una propuesta de mayor valor y en experiencias vinculadas con territorios como la música, la moda y el arte. No se trata de cambiar nuestra esencia para seguir una tendencia, sino de utilizar nuestro heritage como punto de partida para continuar evolucionando y participar de manera auténtica en las conversaciones culturales de cada momento”, sentenció el directivo.

Ante esta adopción espontánea, la marca decidió escuchar a sus consumidores y formalizar aquello que ya ocurría en la cultura popular: adoptar oficialmente el nombre de “Dos Equis”. Así, un elemento originalmente creado para celebrar la llegada del siglo XX, terminó convirtiéndose en la identidad de la marca.

Esta composición unió la tradición cervecera de origen alemán con la herencia mexicana de un producto que nació celebrando una nueva era marcada por el progreso, la innovación y la transformación. Las XX trascendieron así su función gráfica para convertirse en un código reconocible construido también desde la manera en que las personas se relacionaron con la marca.

De la etiqueta a la botella: el siguiente símbolo cultural

Para 1983, décadas después de consolidar el nombre de Dos Equis, la marca volvió a romper moldes y fortalecer su historia con la cultura del país a través del lanzamiento de Dos Equis Lager: se convirtió en la primera cerveza mexicana en utilizar una botella verde, dejando atrás el estándar del vidrio ámbar en la industria.

La innovación incorporó un nuevo elemento a una identidad que ya había evolucionado de la mano de sus consumidores. Con el tiempo, la botella verde se convirtió en otro símbolo inconfundible, reafirmando que la identidad de la marca no fue un hecho aislado del pasado, sino un vínculo con la cultura popular que continuó evolucionando.

“El empaque es uno de los medios más poderosos de una cerveza: llega a las manos de las personas y puede convertirse en una expresión directa de lo que la marca representa. En el caso de Dos Equis tiene un valor adicional, porque fue precisamente una imagen en la etiqueta la que dio origen al nombre con el que hoy nos conocen. Por eso, no intervenimos nuestros códigos visuales solamente por novedad. Lo hacemos cuando existe una conversación cultural en la que Dos Equis puede participar de manera relevante y auténtica, sin perder su identidad”, explicó.

El verdadero valor de la relevancia cultural

La historia de Dos Equis demuestra que la auténtica relevancia cultural no se impone: se construye. Desde la gente que rebautizó la cerveza a finales del siglo XIX hasta la decisión de romper moldes con la botella verde en 1983, la marca ha demostrado su fuerte conexión con la cultura.

Más de un siglo después, las XX permiten contar algo que va mucho más allá de la evolución de un logotipo: la historia de cómo un símbolo pensado para recibir al siglo XX terminó siendo apropiado por los consumidores hasta convertirse en el nombre y uno de los códigos más reconocibles de Dos Equis.

Una identidad cuyo heritage no permanece estático, sino que continúa evolucionando junto con la cultura de la que forma parte.