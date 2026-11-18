Sabrina Carpenter Con esta botella de diseño edición limitada, Johnnie Walker y Sabrina Carpenter continúan explorando el punto donde se encuentran la música, la creatividad y la cultura. (Diageo)

Johnnie Walker y la estrella mundial ganadora del GRAMMY, Sabrina Carpenter, continúan escribiendo un nuevo capítulo de su colaboración con una botella de diseño edición limitada de Johnnie Walker Black Label que fusiona el carácter icónico del whisky con el universo creativo de la artista.

¿Cómo es la colaboración entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter?

Inspirada en el álbum de Man’s Best Friend, la nueva botella de colección reinterpreta el carácter atemporal de Johnnie Walker Black Label desde la perspectiva de Sabrina Carpenter.

El diseño incorpora un exclusivo tono azul inspirado en la artista, acompañado de detalles gráficos de huellas de perro y otros elementos que hacen referencia al mundo visual de su más reciente éxito, creando un encuentro entre la tradición del whisky escocés y una de las voces más relevantes de la cultura pop actual.

Esta unión nace de una visión compartida sobre la creatividad, la expresión personal y la idea de seguir avanzando.

Johnniie Walker Sabrina Carpenter El diseño incorpora un exclusivo tono azul inspirado en la artista, acompañado de detalles gráficos de huellas de perro. (Diageo)

Desde su primera colaboración, ambas partes han explorado nuevas formas de conectar el whisky con la música y la cultura contemporánea; ahora, esa conversación toma forma física en una botella diseñada para convertirse en una pieza de colección.

La botella de diseño edición limitada conserva el carácter de Johnnie Walker Black Label, un whisky escocés elaborado a partir de whiskies de malta y grano de distintas partes de Escocia, con una maduración de al menos 12 años, mientras que su diseño se transforma para llevar la perspectiva creativa de Sabrina Carpenter a uno de los símbolos más emblemáticos de la marca, manteniendo intacto el líquido original.

“Me encanta preparar pequeñas sorpresas para mis fans, y me pareció una forma genial de dar vida al mundo de Man’s Best Friend. Adentrarme en este nuevo capítulo de mi música ha sido muy emocionante, y esta colaboración trata de celebrar con audacia, superar límites y avanzar con propósito.” menciona la cantante Sabrina Carpenter.

¿Cuándo estará disponible la colaboración entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter?

La edición limitada estará disponible en México a partir de noviembre y por tiempo limitado ​ en autoservicios y tiendas departamentales.

La propuesta también llega a la coctelería con Signature Drinks inspirados en el universo de Sabrina Carpenter. Entre ellos: Go Go Highball y el Short n’ Sour dos creaciones que retoman el carácter de Johnnie Walker Black Label para explorar nuevas combinaciones y llevar la colaboración al mundo de la mixología.

El Go Go Highball ofrece un giro contemporáneo a un clásico de la coctelería, combinando las notas de Johnnie Walker Black Label con jengibre, cereza ácida y un toque de dulzura.

Go Go Highball / Ingredientes

40 ml de Johnnie Walker Black Label

90 ml de ginger ale

30 ml de jugo de cereza ácida

2 cerezas negras

Preparación

​Se agrega Johnnie Walker Black Label y ginger ale en un vaso highball con hielo.

Se incorpora lentamente el jugo de cereza ácida y se decora con dos cerezas negras.

​Por su parte, el Short n’ Sour propone una combinación de notas frutales, cítricas y florales, en la que la fresa y la rosa se encuentran con la acidez del limón y el carácter de Johnnie Walker Black Label, acompañados de una presentación distintiva.

Short n’ Sour / Ingredientes

40 ml de Johnnie Walker Black Label

30 ml de jarabe de fresa & rosa

20 ml de Aquafaba

20 ml de jugo de limón

1.25 ml de vinagre de manzana

3 gotas de solución salina

Pimienta negra molida

1 hoja de albahaca morada

Preparación

​Se coloca un cubo de hielo y todos los ingredientes en una coctelera. Se agita rápidamente, se agrega más hielo y se vuelve a agitar. Se cuela en un vaso old fashioned con abundante hielo. Se decora con un toque de pimienta negra y una hoja de albahaca morada.

Con esta botella de diseño edición limitada y sus Signature Drinks, Johnnie Walker y Sabrina Carpenter continúan explorando el punto donde se encuentran la música, la creatividad y la cultura, demostrando que avanzar también significa encontrar nuevas maneras de reinterpretar los clásicos.