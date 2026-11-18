Brasil El contacto directo con los proveedores brasileños permitió a los compradores evaluar cómo sumar estas experiencias a sus paquetes. (Visit Brasil)

Brasil participó en la primera edición de ITB Americas, realizada del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

Ahí promueve su turismo de naturaleza y presentó a agentes de viajes y operadores mexicanos Brasil Travel Specialist su plataforma de capacitación.

¿Cuántos visitantes mexicanos recibe Brasil durante el 2026?

La apuesta por estos profesionales tiene una razón clara: las agencias e intermediarios emiten la mitad de los boletos de avión que se compran en México para viajar a Brasil.

De enero a septiembre de 2026, Brasil recibió 108,688 visitantes mexicanos, 22.76% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto coloca a México, junto con Estados Unidos y Canadá, como mercado estratégico para el turismo brasileño. En conjunto, América del Norte sumó 765,532 llegadas, un aumento de 5.55%.

“El aumento de 22.76% en las llegadas desde México en 2026 refuerza nuestra decisión de ampliar nuestra presencia en ese mercado. Junto con Estados Unidos y Canadá, México ocupa un lugar estratégico en el crecimiento del turismo internacional en Brasil. Nuestra oferta combina naturaleza, cultura y gastronomía, con experiencias que invitan a prolongar la estancia y conocer más destinos. Esto abre nuevas oportunidades de negocio y genera empleo e ingresos para las comunidades locales”, afirmó Bruno Reis, presidente de Embratur, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo.

En el stand de Brasil participaron los estados de Bahía y Ceará, en el noreste del país, la ciudad de Salvador, capital de Bahía, y Foz do Iguaçu, en el sur, además de operadores receptivos y cadenas hoteleras. Los compradores conocieron la oferta, negociaron servicios y asistieron a la presentación de Brasil Travel Specialist. Hubo también una degustación de caipiriña, el cóctel brasileño preparado con cachaça, limón, azúcar y hielo.

Naturaleza y cultura, lo que buscan los mexicanos

Entre los mexicanos que viajan a Brasil por placer, el 45% lo hace por naturaleza, ecoturismo y aventura. Le siguen la cultura (27%) y el sol y playa (26%). Estas preferencias guiaron las propuestas que Brasil presentó en la feria, con actividades que acercan al viajero a los paisajes y a la vida cotidiana de cada destino.

En Foz do Iguaçu, las Cataratas del Iguazú son la puerta de entrada a la Mata Atlántica, un bosque tropical que recorre parte de la costa brasileña y se adentra en el interior.

Desde los miradores frente a las cataratas hasta los senderos del bosque, los visitantes pueden observar aves y escuchar los sonidos de la selva. Los paseos en barco, las travesías a remo por el río Iguazú y las caminatas sensoriales suman aventura y bienestar al itinerario.

El noreste brasileño ofrece otra cara de esa diversidad, entre el litoral y las sierras del interior. En Bahía, las playas paradisíacas, el patrimonio histórico de la Costa del Descubrimiento y las cascadas de la Chapada Diamantina, una región de montañas y valles, permiten combinar el descanso junto al mar con el senderismo.

En Salvador, la navegación por la Bahía de Todos los Santos y las visitas a las playas de Ilha dos Frades se suman a los sabores de la cocina bahiana y a los recorridos de afroturismo, que ponen en valor la historia, la cultura y el protagonismo de las comunidades afrodescendientes.

En la costa de Ceará, las dunas y lagunas de la región de Jericoacoara invitan a disfrutar del paisaje con calma, mientras que el viento atrae a quienes practican kitesurf. Para los más experimentados, las expediciones entre Cumbuco e Ilha do Guajiru permiten recorrer distintos tramos del litoral.

Viajes a la medida de cada mercado

En la feria, el contacto directo con los proveedores brasileños permitió a los compradores evaluar cómo sumar estas experiencias a sus paquetes. La duración del viaje también define qué combinar. En promedio, los mexicanos se quedan 5.4 noches en Brasil, contra 7.7 de los estadounidenses y cerca de 10.1 de los canadienses. Estos datos ayudan a armar estancias en un solo destino o itinerarios con varias paradas, al ritmo de cada viajero.

En Estados Unidos y Canadá, los intermediarios emiten el 33% y el 34% de los boletos para viajar a Brasil, respectivamente.

Capacitación para vender mejor Brasil

Brasil Travel Specialist ayuda a los profesionales del turismo a diseñar y recomendar estos viajes. La plataforma de Visit Brasil ofrece formación y facilita el contacto entre profesionales del sector.

Cuenta con cursos en cinco idiomas, además de videos, imágenes y presentaciones que los profesionales pueden utilizar para asesorar a sus clientes y promocionar itinerarios. Quienes completan la formación reciben un certificado y se convierten en especialistas en Brasil.

Los cursos abordan temas como el ecoturismo y la aventura, la cultura y el afroturismo, y el turismo de negocios y eventos. En ITB Americas, las conversaciones con los proveedores brasileños complementaron esa capacitación con información práctica sobre servicios y operación, para que los agentes puedan aplicarla al planear y vender un viaje.