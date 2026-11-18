Camarones al Coco Los camarones al coco son una de las especialidades de Wok'ando. (Especial)

Paseo de la Reforma siempre tiene algo que ofrecer. Ya sea para recorrer sus monumentos, disfrutar del ambiente o caminar por una de las avenidas más emblemáticas de la capital, miles de personas pasan diariamente por esta zona.

¿Dónde se localiza Wok’ando?

Si tu recorrido te lleva cerca del Ángel de la Independencia y buscas un lugar para hacer una pausa, Wok’ando es una opción que vale la pena descubrir, ya que se combina la comida mexicana con la asiática en platillos únicos.

Ubicado en la colonia Juárez, el restaurante lleva más de cuatro años ofreciendo una propuesta gastronómica donde la cocina asiática y la mexicana conviven en un mismo menú.

Detrás del concepto está el chef Alejandro Candó, quien, tras más de tres décadas de experiencia como chef ejecutivo y corporativo, creó un espacio donde ingredientes, técnicas y sabores de distintas culturas se encuentran de manera natural.

¿Qué platillos se recomiendan en Wok’ando?

La carta está pensada para compartir y recorrer distintos perfiles de sabor. Entre los imperdibles destacan el Pad Thai, los tacos de pato y el pato laqueado, tres platillos que se han convertido en los favoritos de quienes visitan el restaurante y que representan la esencia de su propuesta culinaria.

Pero ojo, de esos tres resalta el pato laqueado, ya que fusiona el sabor del ave con un mole manchamanteles único.

Sin embargo, cada platillo del menú destaca por su originalidad y toque sorpresa que hace a este spot único.

La experiencia continúa con una barra de coctelería de autor desarrollada por Alejandro Candó en colaboración con el mixólogo Carlos Arredondo.

Wok'ando Detrás del concepto está el chef Alejandro Candó, quien lleva tras más de tres décadas de experiencia como chef ejecutivo y corporativo. (Especial)

El Wok’ando Spritz, preparado con licor artesanal de albahaca, el Pepe Pepino, con notas frescas y un ligero toque picante, y la Lychee Colada, elaborada con ron, coco, lychee y clavo de olor, son algunas de las opciones que complementan el recorrido gastronómico.

Más allá de la cocina, el restaurante también apuesta por una experiencia visual. Diseñado por el arquitecto Sergio Arredondo, el espacio incorpora materiales, texturas y elementos artesanales inspirados en México, Japón, China y Tailandia, creando una atmósfera contemporánea donde la fusión cultural también se refleja en el diseño.

¿Cuál es el costo por persona en Wok’ando?

Con más de cuatro años de trayectoria, Wok’ando continúa siendo un punto de encuentro para quienes disfrutan descubrir nuevos sabores sin salir del corazón de la colonia Juárez.

Ubicación: C. Versalles 15, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

Ticket promedio: $375 por persona.

Ya sea para una comida entre semana, una reunión con amigos o una cita, su propuesta de cocina de fusión y coctelería de autor lo convierte en una parada obligada para quienes recorren Paseo de la Reforma.