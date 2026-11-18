La sonda Voyager 1 de la NASA hace historia al ubicarse a un día luz de la Tierra Una canción mexicana acompaña a la nave espacial, incluida en el Disco de Oro (Fotos NASA)

La sonda de la NASA Voyager 1 alcanzó una distancia equivalente a un día luz de la Tierra. A bordo, junto con registros de la vida y la diversidad cultural terrestres, viaja El Cascabel, una pieza de tradición veracruzana elegida para representar a México en el Disco de Oro.

Lanzada en 1977, la Voyager 1 continúa enviando información desde el espacio interestelar, casi cinco décadas después de abandonar la Tierra.

Su recorrido permite estudiar los planetas exteriores, observar el entorno magnético del Sol y medir partículas y gases en una región que ninguna otra nave había explorado directamente.

¿Qué significa que Voyager 1 esté a un día luz de la Tierra?

Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas. En el caso de la Voyager 1, equivale a más de 16 mil millones de millas, alrededor de 170 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol y más de cuatro veces y media la distancia entre nuestro planeta y Plutón.

La cifra también permite dimensionar el tiempo que requiere mantener contacto con la nave. Una instrucción enviada desde la Tierra tarda aproximadamente un día en llegar. La respuesta necesita otro día para regresar. Cualquier intercambio con la sonda implica, por tanto, una espera cercana a las 48 horas.

La distancia es resultado de un desplazamiento sostenido durante décadas. De acuerdo con Jamie Rankin, subdirectora científica del proyecto Voyager, la velocidad promedio de las sondas ronda el millón de millas por día. A ese ritmo, alcanzar una distancia de un día luz tomó cerca de 50 años.

El Cascabel, la canción mexicana que viaja en el espacio en la nave Voyager

Entre las piezas musicales seleccionadas para el Disco de Oro se encuentra El Cascabel, una composición asociada con la tradición musical de Veracruz.

La tabla de selecciones musicales incluida en el material de la misión identifica la pieza como interpretada por Lorenzo Barcelata y el Mariachi México, con una duración de 3 minutos y 14 segundos. El tema tiene distintas versiones y adaptaciones populares.

El Cascabel comparte espacio con obras de Bach, Beethoven, Mozart y Stravinsky, además de canciones, instrumentos y grabaciones tradicionales de distintas regiones del mundo. También figura Johnny B. Goode, de Chuck Berry.

La selección no buscaba construir una lista de éxitos de una época. El comité encargado del contenido reunió expresiones musicales de distintas culturas y periodos para ofrecer una muestra de la diversidad sonora de la Tierra.

¿Qué contiene el Disco de Oro de las sondas Voyager?

El Disco de Oro fue concebido como una presentación de nuestro planeta para cualquier forma de vida que pudiera encontrar las naves en el futuro.

Cada disco reúne 115 imágenes, sonidos naturales, saludos hablados en 55 idiomas y música de diferentes culturas. Entre los registros sonoros aparecen las olas, el viento, los truenos, las aves, las ballenas y otros animales.

El soporte fue diseñado para que alguien ajeno a nuestra civilización pudiera identificarlo y reproducirlo. Cada ejemplar está protegido por una cubierta de aluminio e incluye un cartucho y una aguja. En su superficie lleva instrucciones simbólicas que explican el origen de la nave y la manera de escuchar la grabación. Las imágenes están codificadas en formato analógico.

De Júpiter a Neptuno, los descubrimientos que marcan la misión Voyager

Las Voyager fueron lanzadas en 1977 con pocas semanas de diferencia. Su construcción respondió a una oportunidad excepcional, aprovechar una alineación de los planetas exteriores que, según el material de la NASA, ocurre aproximadamente cada 176 años.

Entre sus hallazgos estuvo la detección de relámpagos en Júpiter, la primera observación de ese fenómeno en otro planeta. También registraron la intensa actividad volcánica de Ío y encontraron indicios de un océano de agua líquida bajo la capa de hielo de Europa.

Después llegaron los sobrevuelos de Saturno, sus anillos y varias de sus lunas, en 1980 y 1981. A partir de ese punto, las trayectorias de las naves tomaron caminos distintos. Voyager 1 se alejó de los planetas, mientras Voyager 2 continuó hacia Urano y Neptuno, los dos mundos que ninguna nave había visitado hasta entonces.

La imagen que mostró a la Tierra como menos de un píxel

Antes de que sus cámaras fueran apagadas para conservar energía, las Voyager dejaron una de las imágenes más conocidas de la exploración espacial. En 1990, Voyager 2 capturó el llamado retrato familiar del sistema solar, una composición en la que aparecen seis planetas vistos desde unos 6 mil 400 millones de kilómetros de distancia.

El planeta Tierra es visible como un punto brillante dentro del rayo de sol, justo a la derecha del centro (NASA)

La Tierra ocupa menos de un píxel en esa imagen. El astrónomo Carl Sagan presentó la fotografía junto con Ed Stone, científico responsable del proyecto durante décadas.

Cómo mantiene la NASA en funcionamiento una nave de casi 50 años

La continuidad de la misión depende de administrar una cantidad cada vez menor de energía. Las Voyager utilizan generadores alimentados por plutonio, cuya capacidad disminuye con el paso del tiempo. Para prolongar su funcionamiento, los equipos han tenido que apagar instrumentos y sistemas de calefacción.

Fuente: Podcast El Universo Curioso de la NASA, con Jacob Pinter y Jamie Rankin, subdirectora científica del proyecto Voyager.