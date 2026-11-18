Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 18 de noviembre (Crónica Digital)

Los resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4293 se dieron a conocer este miércoles 18 de noviembre, fecha en la que los participantes revisan si su combinación coincide con los números ganadores de la bolsa millonaria.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4293

La Lotería Nacional transmitió el sorteo Melate 4293 a través de su canal oficial de YouTube, donde los participantes pueden observar el desarrollo del evento y la extracción de las esferas.

Además, el video queda disponible después de finalizar la transmisión, lo que facilita revisar nuevamente los números y contrastarlos con los registrados en cada boleto. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 18 de noviembre

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4293?

El sorteo Melate 4293 está programado para las 21:00 horas de este miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4293?

La bolsa acumulada para esta edición asciende a 301 millones de pesos, una cantidad que coloca al sorteo entre los acontecimientos de mayor expectativa para quienes participan en este juego de la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar en Melate, cada jugador debe seleccionar una combinación de números de un conjunto integrado por 56 opciones. Es posible elegir desde seis hasta diez números, de acuerdo con la modalidad de participación.

El juego también ofrece la posibilidad de incorporar Revancha y Revanchita, dos alternativas adicionales que permiten participar en sorteos complementarios.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4293?

Los resultados oficiales del Melate 4293 estarán disponibles mediante los canales institucionales de la Lotería Nacional y en los puntos autorizados para la comercialización de boletos.

Para realizar una consulta correcta, es importante revisar por separado los resultados de Melate, Revancha y Revanchita, así como confirmar que correspondan a la edición 4293 del miércoles 18 de noviembre.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio de participación en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes deseen incorporar las modalidades adicionales deben considerar los siguientes importes.