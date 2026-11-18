Enganche El juego para fanáticos de la trivia y la Liga MX. (enganchefutbol.com)

Si eres aficionado de la Liga MX y quieres poner tus conocimientos a prueba, ya existe el juego perfecto para ti. Enganche es una trivia diaria que te hará recurrir a todo lo que sabes del deporte.

¿Qué es Enganche, juego de trivia de la Liga MX?

Enganche es un juego web que pone a prueba tus conocimientos de futbol. Según una publicación de su propio creador, Chely Lobatón, es una imitación del Immaculate Grid (trad. Cuadrícula Inmaculada), un juego de trivia que consiste en una cuadrícula de 3 por 3. En los cuadros que la componen debes escribir una respuesta. Los valores verticales corresponden a tres estadísticas y los horizontales a otras tres. El objetivo es escribir un jugador que reúna las dos estadísticas que convergen cuadro determinado. Originalmente desarrollado para el béisbol estadounidense, el juego se ha expandido a otros deportes.

Enganche se enfoca en estadísticas relacionadas a la Liga MX, aunque también tiene cuadrículas con trivia de las ligas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Por ejemplo, tendrás que pensar en un jugador que fue parte del América y además se unió a un club de Europa. Otro ejemplo sería un jugador que ha disputado más de 100 partidos y ha jugado para el Cruz Azul.

Pero no sólo se trata de saber una respuesta válida. El juego también mide la rareza de tu respuesta. Cada acierto suma el porcentaje de gente que eligió a ese mismo jugador. Entre menos sea el puntaje que obtienes mejor. Si dejas vacía una casilla vacía, sumas 100 puntos.

Así, si el resultado que elegiste sólo lo escogió el 1 por ciento de las personas, recibirás 1 punto. El mínimo de rareza sería de 9 puntos, mientras que el máximo sería 900. El resultado se vería de la siguiente manera:

9/9 · Rareza 65

Una vez que colocas tus resultados, o te rindes, la página te muestra cómo te fue comparado con otros jugadores y puedes observar cuáles fueron las respuestas más utilizadas. Además, te permite ver cuántas personas han jugado en el día para calcular cuántos se encuentran en el porcentaje en que quedaste.

Cada 24 horas la página se actualiza con una nueva cuadrícula. Si te perdiste la cuadrícula de un día determinado, puedes acceder a ella sin problema. Y aunque no tienes que crear cuenta para jugarlo, Enganche lleva la cuenta de tus resultados pasados y puedes consultar tus estadística en cualquier momento.