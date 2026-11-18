Oso Bearista de Starbucks ¿En qué tiendas estará disponible la edición 2026 en México? (Starbucks)

La Navidad ya llegó a Starbucks y puso a la venta este año a uno de los personajes que robó las miradas desde diciembre de 2025: el vaso Bearista con gorro navideño de color rojo, el famoso osito de la marca.

Starbucks también ofrece a sus consumidores vivir una experiencia única que estará distribuida en cinco sucursales del país.

Con el inicio de la temporada navideña dentro de la cadena, no solamente habrá una del vaso Bearista; este año la promoción se verá acompañada de una versión gigante fuera de las sucursales para tomarse fotografías.

¿Cuándo estará disponible la experiencia de Bearista?

Desde el 16 de noviembre, Starbucks puso a disposición de los consumidores cinco instalaciones especiales donde podrán fotografiarse con Bearista en establecimientos seleccionados de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

¿En qué sucursales estarán las figuras gigantes?

Starbucks México informó que en estas cafeterías destacará la presencia de una caja gigante de regalo navideño con Bearista como protagonista.

Este espacio está pensado para que familias y amigos puedan llevarse una fotografía de recuerdo durante su visita en las siguientes cinco sucursales:

Antara II, Ciudad de México.

Periférico Satélite DT, Zona Metropolitana.

División del Norte II, Ciudad de México.

Punto Valle Reserve, Monterrey.

Distrito La Perla, Guadalajara.

¿Por qué causó tanto revuelo el regreso de Bearista?

El retorno del coleccionable del oso responde a una de las demandas más altas en ventas registradas por Starbucks durante su periodo invernal de 2025.

El modelo era el mismo del presente año, solo que en la edición anterior portaba un gorro de color verde.

El personaje causó tanto furor que hubo clientes haciendo filas desde la madrugada e incluso acampando afuera de las tiendas para conseguir el vaso de edición limitada, el cual contó con un total de 37 mil 472 piezas y tenía un costo de 869 pesos al adquirirse en la compra de un café tamaño grande o venti.