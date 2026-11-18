Marvel muestra el primer detrás de cámara de Avengers:Doomsday protangonizado por Robert Downey Jr. (X @MarvelStudios)

Este miércoles, Marvel ha publicado en sus redes sociales un video en el que Robert Downey Jr. habla sobre su trabajo interpretando a Victor Von Doom y su regreso a la franquicia de superhéroes.

No obstante, ya que falta solo un mes para el estreno de Avengers: Doomsday, las y los fans esperaban el ansiado tráiler final de la película. Conoce de qué trata el nuevo video publicado por Marvel, así como todo lo que debes saber sobre esta nueva entrega.

¿Cómo es el nuevo detrás de cámaras de Avengers: Doomsday?

En el detrás de cámaras publicado por Marvel se puede observar a Robert Downey Jr. sentando en una sala de cine; ahí habla sobre su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) después de la muerte de su personaje, Tony Stark (Iron Man), en Avengers: Endgame.

Para esta nueva entrega, Rober Downey Jr. asegura que ya había hecho las paces con su partida del UCM, ya que se sentía de alguna manera definitiva para él. Hasta que se le ofreció volver a la franquicia para interpretar a Víctor Von Doom. “¿Cuántas sorpresas quedan?”, se preguntó el actor antes de aceptar el papel.

También declaró que cualquier película de ese tipo es tan buena como su villano y “Víctor es un maestro manipulador”, por lo que había distintos niveles de riesgo al interpretar este personaje. Con este detrás de cámaras, Marvel ha aprovechado para compartir fragmentos de la película y crear más expectativa.

¿Qué se sabe y cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday se estrenará el próximo 18 de diciembre del 2026 y seguirá la historia de los personajes más queridos de esta franquicia, además de integrar de manera oficial el multiuniverso que Marvel ha construido en los últimos años.

Para esta entrega contará con la participación de los Cuatro Fántasticos, los Thunderbolts, algunos de los personajes clásicos de Avengers y los X-Men. Además del tan esperado regreso de Robert Downey Jr. y Chris Evans.