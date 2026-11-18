Grand Theft Auto VI ¿A qué hora se podrá jugar GTA VI en México...y cuál es el truco para hacerlo antes del 19 de noviembre? (Rockstar Games)

Solo quedan unas cuantas horas para el lanzamiento de la tan esperada sexta entrega de Grand Theft Auto, pero existe una forma con la que podrás jugarlo antes de su lanzamiento oficial en México.

Conoce qué se sabe sobre el truco de Nueva Zelanda para adelantar el reloj de tu consola.

¿En qué consiste el truco de Nueva Zelanda para jugar GTA VI antes?

La disponibilidad del juego puede adelantarse varias horas antes de su estreno formal del 19 de noviembre debido a que Rockstar Games informó que el título se desbloqueará a partir de la medianoche según la hora local de cada país.

Para los usuarios de Xbox esto funciona como dar un salto en el tiempo gracias al llamado “truco de Nueva Zelanda”, un ajuste que permite acceder al videojuego antes que el resto de América.

Este peculiar truco consiste únicamente en abrir el menú de Configuración de tu Xbox, bajar hasta la sección Sistema y seleccionar Idioma y ubicación.

Una vez que te encuentres dentro de estas opciones, deberás cambiar la pestaña de Ubicación a “Nueva Zelanda” y pulsar el botón Reiniciar ahora ubicado en la parte derecha del menú para aplicar el cambio en la consola.

Cuando vuelvas a conectarte, la consola aparecerá ubicada en la región de Nueva Zelanda, lo que significa que podrás iniciar el título antes que todos en tu zona horaria.

Eso sí, es muy importante asegurarte de comprar y descargar GTA VI antes de cambiar la ubicación de tu Xbox, de lo contrario tendrás que pagar el videojuego en dólares neozelandeses.

¿Sirve este truco para PlayStation 5?

Para PlayStation 5 también existe este método, aunque el único inconveniente es que resulta mucho más laborioso.

El procedimiento consiste en crear una cuenta nueva registrada con residencia en Nueva Zelanda y adquirir el videojuego directamente desde la tienda de esa región.

Posteriormente deberás activar la opción de uso compartido de consola y juego offline para poder transferir el acceso a tu perfil principal, aunque es muy probable que debas iniciar el título primero desde la cuenta neozelandesa hasta que quede desbloqueado de manera general en tu consola.

¿A qué hora se podrá jugar GTA VI en México de forma oficial?

Para los fieles seguidores en México que prefieran evitar estos pasos o consideren laborioso el proceso en su consola, GTA VI llegará a partir de la medianoche, es decir, exactamente a las 00:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 19 de noviembre de 2026.