¿Se cayó PlayStation? Usuarios reportan fallas en la red este 18 de noviembre a horas del estreno de GTA VI (X: @PlayStation)

El servicio de PlayStation Network ha estado presentando problemas, lo que comenzó a generar una ola de preocupación entre varios usuarios de las consolas de Sony.

Diversos jugadores de las consolas de Sony han manifestado inquietud ante la espontánea caída que registró PlayStation Network.

Los reportes indican dificultades para acceder a sus cuentas en lo que va de este miércoles 18 de noviembre; las fallas comenzaron a surgir justo antes del lanzamiento de GTA VI.

¿Qué problemas presentan los usuarios?

Los reportes de los jugadores abarcan desde inconvenientes para iniciar sesión en sus cuentas hasta dificultades para acceder a diversas funciones en línea y establecer conexión con los servidores de PlayStation.

Algunos usuarios desde un principio creían que se trataba solo de una falla en sus conexiones a internet, hasta que comprobaron que su red funcionaba con total normalidad y notaron que es la propia plataforma la que impide el acceso a sus perfiles.

¿Qué ha dicho Sony al respecto?

Por el momento Sony todavía no ha confirmado una interrupción generalizada a nivel global.

Hasta ahora, PlayStation Latinoamérica compartió un aviso donde señaló: “Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones u otras funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible”.

¿Dónde está afectando la caída del servicio?

Usuarios alrededor del mundo han reportado las fallas que presenta PlayStation Network, siendo diversos países de Europa y Estados Unidos las regiones donde más jugadores siguen sin poder ingresar a sus perfiles.

Cabe destacar que la afectación resulta mayor en territorio europeo, donde se registran interrupciones tanto en el inicio de sesión como en la creación de cuentas y las compras dentro de PlayStation Store.

¿Su caída se deriva del estreno de GTA VI?

Las especulaciones no paran de surgir entre los fanáticos, ya que muchos comienzan a creer que la falla podría deberse a la saturación por la descarga previa de Grand Theft Auto VI o a posibles inconvenientes técnicos relacionados con su lanzamiento, programado para ocurrir en unas horas este jueves 19 de noviembre a la medianoche.

Por el momento Sony no ha confirmado que la llegada de GTA VI sea la causa detrás de las fallas registradas en PlayStation Network.