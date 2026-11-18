Festival del Ron Campeche El ron será protagonista, pero la oferta incluirá también charanda, pox y aguardiente de caña, además de otras bebidas. (Especial)

Si estás buscando qué hacer en Campeche este noviembre, el Festival Internacional del Pirata y el Ron puede ser el punto de partida para organizar una escapada.

¿Cuándo se realizará el Festival Internacional del Pirata y el Ron?

Del 20 al 22 de noviembre de 2026, su primera edición reunirá a más de 100 expositores, restaurantes y cocineras tradicionale.

Además de una programación de música y actividades culturales.

Ron, catas y sabores locales: qué probar en el festival

El ron será protagonista, pero la oferta incluirá también charanda, pox y aguardiente de caña, además de bebidas como toritos, whisky y ginebra. Para quienes quieran explorar sus sabores y conocer más sobre estas categorías, habrá más de 10 catas especializadas.

El programa también contempla la Copa Ron y Destilados de Caña, un concurso dedicado a estas bebidas, y espacios con productos gourmet y artesanías.

La participación de más de 50 restaurantes y cocineras tradicionales hará de la gastronomía una parte central de la visita. Será una oportunidad para conocer propuestas locales y dedicar tiempo a descubrir los sabores de la región.

Música y cultura para completar el fin de semana

Durante los tres días se realizarán más de 50 eventos artísticos y culturales.

Entre las presentaciones anunciadas se encuentran:

La Romanza Campeche: viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas.

Marimba “El Pregonero” y Ballet Folclórico de Campeche “Luisa María Sosa Illescas”: sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas.

MOENIA: sábado 21 de noviembre, a las 22:00 horas.

Más allá del festival: una escapada para descubrir Campeche

Además de asistir al festival, vale la pena reservar unas horas para recorrer San Francisco de Campeche y conocer su historia ligada al mar y a los relatos de piratas y corsarios.

Puedes dedicar parte del día a explorar la ciudad y probar su gastronomía, y organizar el resto del itinerario alrededor de las catas y los espectáculos que te interesen. Visitar restaurantes y negocios locales también es una forma de ampliar la experiencia más allá del programa del festival.

Antes de viajar, consulta la agenda para elegir tus actividades y dejar tiempo suficiente entre cada una.

Festival Internacional del Pirata y el Ron: fechas, entrada y registro

La primera edición del Festival Internacional del Pirata y el Ron se realizará del 20 al 22 de noviembre de 2026 en San Francisco de Campeche.

La entrada será gratuita, previo registro en festivalronmexico.mx, donde podrás consultar

la información del encuentro y planear tu visita. La entrada es gratuita sólo con previo registro.