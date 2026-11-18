Grand Theft Auto VI ¿A qué hora se podrá jugar GTA VI en México...y cuál es el truco para hacerlo antes del 19 de noviembre? (Rockstar Games)

Con Grand Theft Auto VI prácticamente a horas de estrenarse en territorio mexicano, crece la emoción por saber qué tendrá en puerta para ofrecer el videojuego desarrollado por Rockstar. Entre las sorpresas, se encuentra el enterarse de qué música mexicana y en español formará parte de la aventura de Jason y Lucía en Leonida.

¿Qué artistas mexicanos estarán en GTA VI?

Entre los artistas mexicanos presentes en el videojuego GTA VI, estarán las agrupaciones Fuerza Regida y LATIN MAFIA, además del artista Omar Apollo.

Fuerza Regida - Suzuki.

Suzuki. LATIN MAFIA y Omar Apollo - Hecho para ti.

- Hecho para ti. Omar Apollo - No me busques.

Entre las canciones confirmadas, dos formarán parte del álbum oficial de GTA VI “Suzuki” y “No me busques”, mientras que “Hecho para ti” de LATIN MAFIA y Omar Apollo será hará su aparición en una de las estaciones de radio del videojuego.

¿Qué otras canciones y artistas en español harán su aparición en el GTA VI?

Además de los artistas mexicanos antes mencionados, otros exponentes de la música en español estarán presentes dentro de las estaciones de radio del videojuego.

Bad Bunny - EoO.

- EoO. Axel Rulay, Farruko y El Alfa - Si es trucho es trucho.

- Si es trucho es trucho. Romeo Santos y El Chaval de la Bachata - Canalla.

- Canalla. Young Miko - Ni le cabe.

- Ni le cabe. Judeline - Besito.

- Besito. Anuel AA y Haze - Amanece.

- Amanece. Bad Bunny - Otra noche en Miami.

- Otra noche en Miami. Tainy y Bad Bunny - Mojabi Ghost.

- Mojabi Ghost. LATIN MAFIA y Omar Apollo - Hecho para ti.

- Hecho para ti. Feid - Chorrito pa las ánimas.

- Chorrito pa las ánimas. Rosalía - Candy.

- Candy. Bad Bunny - 25/8.

- 25/8. Myke Towers - Girl.

- Girl. Tokischa y Bulin 47 - Celos.

- Celos. Rauw Alejandro - Macacoa 2000.

- Macacoa 2000. Farruko - Pepas.

- Pepas. Elvis Crespo - Nuestra canción.

- Nuestra canción. Miky MJ Nebreda - La Pari.

- La Pari. Calle 13 - Suave Mix.

- Suave Mix. Karol G y Mariah Angeliq - El Makinon.

Las canciones de artistas mexicanos y en español que forman parte del álbum oficial de GTA VI

Otras de las canciones en español y que forman parte de GTA, pero como parte del álbum oficial del videojuego son las siguientes:

Rauw Alejandro Macacoa 2000.

Macacoa 2000. Jhayco: X.

X. CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy: Sexy Magic.

Sexy Magic. Arca: Sandunguea.

Sandunguea. Kali Uchis y Helado Negro: Lárgate.

Lárgate. Omar Apollo: No me busques.

Es necesario igualmente aclarar que la inclusión de estas canciones no suponen una inclusión dentro del videojuego mediante las estaciones de radio.

¿A qué hora estará disponible GTA VI para jugarse en México?

El videojuego insignia de Rockstar estará disponible para jugarse a partir de la medianoche del 19 de noviembre, es decir, las 00:00 horas del jueves, tiempo del centro de México.

Sin embargo, el horario podrá variar entre regiones del territorio mexicano: