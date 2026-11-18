Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 18 de noviembre? (Exatlón México)

Después de intensas batallas, los atletas de Exatlón México se enfrentarán nuevamente por La Supervivencia para salvar a sus compañeras, quienes están en peligro de ser eliminadas el próximo domingo. Además, los hombres llevarán al límite sus habilidades para conseguir la Medalla Varonil de esta semana.

También los Rojos buscarán continuar su racha de victorias y querrán conseguir que la menor cantidad de sus miembros esté en el Duelo de Eliminación. Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia de este miércoles 18 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Debido a cómo se han desarrollado las últimas competencias para salvar a los integrantes de Exatlón México, los Rojos son los favoritos para ganar La Supervivencia de esta noche. Asimismo, se espera que un atleta celeste consiga la Medalla Varonil.

Sin embargo, los resultados podrían cambiar, ya que, aunque los Azules continúan perdiendo las batallas importantes, esta semana no ha sido por una diferencia aplastante. El triunfo para los celestes ha estado cerca de sus manos, pero los Rojos han sido más diestros durante los circuitos.

La competencia de la noche anterior se pintó de escarlata debido a que ganaron tanto la Batalla Colosal como la Medalla Femenil. Paulette se coronó como la atleta del día al conseguir la amada presea y el último punto para llevarse el gran premio de anoche.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 18 de noviembre?

El duelo por La Supervivencia y la competencia por la Medalla Varonil de este miércoles 18 de noviembre se podrán ver en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO y también se podrá observar en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.