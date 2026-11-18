Los juegos del hambre: el orden correcto para ver las películas 'Amanecer es la cosecha' está ubicada 24 años antes de la aparición de Katniss Everdeen (Cinemex)

Amanecer en la cosecha, la más reciente película de la saga de Los juegos del hambre, llegará a los cines de México este jueves 19 de noviembre, siendo la sexta entrega de la adaptación de los libros de Suzanne Collins.

Este universo cinematográfico sigue un orden cronológico que cuenta la historia de ciencia ficción distópica, donde dos jóvenes de 12 distritos tiene que luchar a muerte por riquezas, estatus y privilegio de por vida en una competencia anual televisada.

La historia se desarrolla en la nación ficticia de Panem en Norteamérica, dividido en 13 distritos que tienen como propósito abastecer las necesidades del Capitolio, sede del gobierno central que conserva las riquezas y lujos.

1. Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpiente

Situada 64 años antes de la aparición de Katniss Everdeen en la saga, sigue a un joven Coriolanus Snow en los décimos juegos del hambre, después de la guerra devastadora en Panem, que intenta recuperar el prestigio de su familia, como mentor de Lucy Gray Baird del Distrito 12, ocultando su pobreza para mantener el estatus.

En esta ocasión, a los 24 participantes se le asigna un mentor destacado de la Academia, secundaria de élite en el Capitolio de Panem para familias poderosas e influyentes, esta oportunidad puede otorgarle el dinero y prestigio a Snow para asistir a la universidad y asegurar su futuro.

2. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

La más reciente película de la saga ubicada 24 años antes de la historia principal, trata del pasado Haymitch Abernathy, mentor de Katniss, en el los 50° Juegos del Hambre, conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta edición, el número de participantes es duplicado por lo que se envían 4 tributos por cada distrito.

3. Los juegos del hambre

Primer película de Los juegos del hambre estrenada en 2012, narra la historia Katniss Everdeen, una joven pobre del Distrito 12, quien se ofreció como tributo para tomar el lugar de su hermana menor que fue seleccionada en el sorteo.

Guiada por su mentor Haymitch y en alianza Peeta Mellark, otro tributo del Distrito 12, usan sus habilidades para sobrevivir frente al resto de competidores. Ambos logran salir con vida gracias al pacto de bayas venenosas, donde los directivos le dieron la victoria a ambos para no quedarse sin ganador de los juegos.

4. Los juegos del hambre: En llamas

Tras su victoria en laos 74° juegos del hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark comienzan una chispa de rebelión en la nación de Panem.

Es así que el presidente Snow los obliga a volver en el Tercer Vasallaje de los Veinticinco, con el objetivo de eliminar de manera directa al símbolo de la revolución, trayendo a los antiguos vencedores de cada distritos.

Durante su participación, Katniss inspira protestas y levantamientos contra el Capitolio.

5. Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1

Katniss Everdeen es rescatada de la arena del Vasallaje de los Veinticinco y refugiada en el Distrito 13 tras derrotar a los juegos. Aquí se convierte en la rostro de la revolución en Panem.

En un inicio, ella se negó a participar en el movimiento, no obstante, tras enterarse que Peeta fue capturado y manipulado, decide participar en la luchar por su nación y salvar a Peeta.

6. Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2

Katniss junto a los rebeldes de Panem, llegan al Capitolio en busca de derrotar al presidente Snow. Además de contar con la ayuda de Gale y Finnick. Tras una herida de bala, decide acabar personalmente con Snow para acabar con el ciclo de violencia.

En esta entrega, debe lidiar con la manipulación que sufre Peeta y tomar decisiones morales que afectarán el futuro de la nación.