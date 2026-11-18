Jason y Lucía en GTA 6 Historia de los protagonistas de Grand Theft Auto VI (Instagram @rockstargames)

Grand Theft Auto VI (GTA) se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados del año y está pronto a ser entrenado para que los fans puedan disfrutar de esta nueva entrega. GTA VI tendrá como protagonistas a Lucia Caminos y a Jason Duval, quienes se encontrarán en el estado ficticio de Leonida. Aquí te decimos cuál será la historia de estos dos nuevos personajes.

¿Cuál es la historia de Jason y Lucía en GTA VI?

La historia de GTA VI se centrará en Lucía Caminos y Jason Duval, quienes recorrerán el estado de Leonida, el cual está inspirado en el estado de Florida del mundo real.

El videojuego está ambientado en la época actual, es decir, entre los años 2020 y 2030, y para los fans de GTA, los protagonistas regresarán a Vice City, aunque esta solo será una de las ciudades de todo el mapa.

La premicia de Lucía Caminos es la de una mujer que creció en las calles de Liberty City y que ha aprendido a defenderse gracias a las enseñanzas de su padre. Lucía será encarcelada por proteger a los suyos, aunque después consigue la libertad condicional “para rehacer su vida”.

Por otro lado, Jason Duval es un hombre que ha tomado malas decisiones; de ser un joven delincuente, se enlista en el ejército, aunque por diversas situaciones termina siendo uno de los hombres de confianza de un traficante. Durante las distintas misiones en GTA VI, estos dos personajes se encontrarán y desarrollarán su historia juntos.

¿Cuándo se estrena GTA VI en México?

De acuerdo a Rockstar Games, GTA IV se estrenará este jueves 19 de noviembre de 2026; sin embargo, su disponibilidad será por husos horarios, es decir, corresponderá según el tiempo local de cada región.

Por lo que los fans de Nueva Zelanda serían de los primeros en disfrutar de este videojuego con una diferencia de aproximadamente 18 horas antes que en México. Por lo que han surgido distintos trucos, como el “truco de Nueva Zelanda” para tener la activación de GTA VI antes de lo previsto.

¿Qué ha dicho la crítica sobre la nueva entrega de GTA?

Aunque el juego todavía no está disponible en todo el mundo, las reseñas de los medios especializados han sido publicadas. Todo parece apuntar a que GTA VI será el título mejor calificado de Metacritic, ya que ha conseguido un puntaje de 90 sobre 100, una de las mejores calificaciones en la plataforma.

En las distintas críticas se ha destacado su amplitud en los detalles del estado ficticio de Leonida, así como la libertad de experimentar con distintos elementos del videojuego y el manejo que el jugador puede tener sobre los protagonistas.