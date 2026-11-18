Murió la actriz Mona Guilmáin. Mona se dedicaba a la actuación, la promotoría teatral, además de ser restauradora y corredora de arte. (Mona Guilmáin/Facebook)

Esta tarde del miércoles 18 de noviembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de que la actriz mexicana Mona Guilmáin, hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y parte de una de las familias más reconocidas en el medio del espectáculo mexicano.

Mona no solo se desempeñó como actriz, pues también se dedicó a ser restauradora y corredora de arte, así como a la promotoría teatral.

Entre los miembros de su familia, también destacados en el espectáculo mexicano, se encuentran sus hermanos; Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin.

¿De qué murió Mona Guilmáin, hija de Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara?

Aún no se han dado a conocer los detalles sobre la muerte de Mona Guilmáin.

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