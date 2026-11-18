Esta tarde del miércoles 18 de noviembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de que la actriz mexicana Mona Guilmáin, hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y parte de una de las familias más reconocidas en el medio del espectáculo mexicano.
Mona no solo se desempeñó como actriz, pues también se dedicó a ser restauradora y corredora de arte, así como a la promotoría teatral.
Entre los miembros de su familia, también destacados en el espectáculo mexicano, se encuentran sus hermanos; Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin.
¿De qué murió Mona Guilmáin, hija de Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara?
Aún no se han dado a conocer los detalles sobre la muerte de Mona Guilmáin.
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