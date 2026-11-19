Roberto Palazuelos. El Diamante Negro relató cómo fue el asalto a su hijo en Santa Fe. (Cuartoscuro)

El actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos reveló que su hijo, Roberto Palazuelos Jr., fue víctima de un asalto a mano armada en Santa Fe, momentos después de que había salido de la universidad.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el “Diamante Negro” relató que los delincuentes aprovecharon que su hijo se encontraba detenido en un semáforo en rojo para amagarlo con un arma de fuego y despojarlo de sus pertenencias.

¿Cómo fue el asalto a mano armada contra el hijo de Roberto Palazuelos en Santa Fe?

De acuerdo con el testimonio del actor y empresario, Roberto Palazuelos Jr. circulaba a bordo de su automóvil después de salir de la universidad cuando fue interceptado por los delincuentes mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo.

Los sujetos se acercaron al vehículo y tocaron la ventanilla para solicitarle que la bajara. Inmediatamente después, uno de los agresores apuntó con una pistola a la cabeza del joven y le exigió entregar sus objetos de valor.

“Le pusieron una pistola en la cabeza, le quitaron su celular, su cartera, todo”, relató Roberto Palazuelos.

Pese al asalto, Palazuelos explicó que el celular de su hijo contaba con un seguro, además de que cancelaron las tarjetas bancarias inmediatamente después del robo.

“Pues anda asustado, pero bueno, pues bienvenido a Mexico City. Él ya sabes que estaba en Estados Unidos, en Cancún. Eso no existe allá, pero aquí hay que andar con cuidado, sobre todo en los altos”, dijo Palazuelos sobre el estado actual de su hijo luego del robo.

Roberto Palazuelos descarta contratar escoltas para su hijo tras el asalto

Pese al riesgo del robo, Roberto Palazuelos aseguró que no tiene previsto contratar un equipo de seguridad privada para su hijo, pues espera fomentar su independencia para evitar que crezca siendo un “junior”.

“No quiero ponerle seguridad porque no lo quiero volver junior. Que se aprenda a cuidar solo”.

Asimismo, señaló que, en caso de que su hijo considere necesario contar con escoltas, deberá hacerse cargo de los gastos que implique contratar este tipo de servicios.

¿Quién es Roberto Palazuelos Jr., hijo del “Diamante Negro”?

Roberto Palazuelos Badeaux es el único hijo del “Diamante Negro”, fruto de su matrimonio con Yadira Garza.

A diferencia de su padre, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en la industria del entretenimiento y el sector hotelero, el joven ha enfocado su formación profesional en el ámbito jurídico.

De acuerdo con declaraciones del propio Roberto Palazuelos, su hijo estudió en una institución militar de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de teniente, antes de regresar a México para continuar con su preparación académica.

Actualmente cursa el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y trabaja en un despacho jurídico especializado en materia civil y mercantil.

El empresario ha manifestado públicamente su orgullo por la preparación académica de su hijo, así como su interés en que construya una trayectoria profesional propia, independientemente de la fama y los negocios familiares.